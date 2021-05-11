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華航清零2.0影響評估 陳時中：可維持八、九成運量

聯合報 / 記者邱宜君陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中今下午於記者會表示，與華航詳細磋商後研擬的清零2.0方案，運量應該可以維持維持八、九成。本報資料照片
指揮中心指揮官陳時中今下午於記者會表示，與華航詳細磋商後研擬的清零2.0方案，運量應該可以維持維持八、九成。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心昨下午公布華航清零計畫2.0，嚴重衝擊華航運量及排班，昨晚指揮中心與華航開會進行影響評估，今日上午更提高到行政院層級會議。對於會議內容，指揮中心指揮官陳時中今下午於記者會表示，與華航詳細磋商後研擬的清零2.0方案，運量應該可以維持維持八、九成。

陳時中表示，昨天提到陸續停飛十四天，是因為如果一時之間要像以往那樣全部召回居家檢疫14天，是做不到的，跟華航詳細磋商後才有2.0清零方案，可以確保社區安全和機師的隔絕。

陳時中強調，執行清零2.0方案，華航運量應該可以維持八、九成，不至於難以維持營運，也會將社會經濟影響減到最低。但這個方案對機組員很辛苦，很謝謝他們的配合。

陳時中表示，之前用增加採檢核居格並進的方式，試圖維持一定運量，但又看到案1183傳給案1187這樣的傳播鏈存在，所以跟華航討論要拉長，為了維持運量，同時確保機組員回到社區時都是安全。

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