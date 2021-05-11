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印度變異株壓境！今新增四例印度境外移入病例

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠陳雨鑫／台北即時報導
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例(案1204至案1207)，均自印度入境，其中三人為本國籍青壯年，都是去印度工作，該返台班機已經有5人確診。另有一人為長期在台工作的印度籍年輕女性。共72人因上述個案列居家隔離。

陳時中指出，案1204至案1206為50多歲男性、40多歲女性及20多歲男性，皆為本國籍，分別於2019年12月、今(2021)年3月及2月至印度工作。其中案1204無症狀；案1205於4月24日至4月26日陸續出現咳嗽、鼻塞、發燒及嗅味覺異常等症狀；案1206於5月3日出現咳嗽、胸悶及胸痛等症狀。

指揮中心表示，案1204至案1206於5月8日搭乘同一班機返臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，案1204入境後至集中檢疫所檢疫並於5月9日接受採檢；案1205及案1206則於入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢，3人皆於今日確診(案1204 Ct值29；案1205 Ct值30；案1206 Ct值29)。3人皆為昨(10)日公布案1192及案1193之同班機旅客，該班機截至目前共計5人確診，全機旅客71人皆已於昨日列為居家隔離對象。

指揮中心指出，案1207為印度籍20多歲女性，長期在臺工作，今年4月22日返回印度處理私事，並於5月9日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月10日接受採檢，於今日確診(Ct值30)。個案在臺期間並無症狀，已掌握同班機接觸者1人，列居家隔離。

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