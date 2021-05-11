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陳其邁：防疫升級至部桃專案規格 衛生局助稽查機組員

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，責成衛生局跟各局處盤點秋冬專案跟部桃專案的防疫措施，同步調升規格。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，責成衛生局跟各局處盤點秋冬專案跟部桃專案的防疫措施，同步調升規格。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁在今天防疫會議後表示，從這次的華航機師事件看起來，國內疫情、尤其在社區感染管控上，遭受非常嚴峻挑戰。高市府今天早上召開防疫會議，針對未來在整個各社區防疫跟院內的感控，來調整防疫等級，責成衛生局跟各局處盤點秋冬專案跟部桃專案的防疫措施，同步調升規格，將包括看病的人數、看診的次數，跟整個社區的活動等。

陳其邁表示，疫情嚴峻，但疫苗施打率還是拉不上來，施打疫苗才能夠終結疫情的流行。針對機組員的部分，已請衛生局開始做自主健康管理的追蹤，因為過去有關機組員都是由民航局來負責，航空公司自主健康管理，高雄市將協助全面稽查，每天由防疫人員打電話問候，每天更新名單。

高雄市衛生局長黃志中表示，國際疫情嚴竣，國內部分包括華航和桃園某旅館內部的疫情一直沒有中斷，所以內外都有威脅存在。因應華航機師事件，高雄市的三家醫學中心考慮到病患家屬與人員進入狀況，已經有某種程度的升級，其他醫院應也會升級到部桃事件的規格，包括限制探病時間、人員數、餐飲部門等，長照機構也會做一些限制。

除了醫事與長照機構，整個大眾運輸工具也會加強稽查戴口罩，高雄市從去年9月起，在公共運具上不戴口罩就直接開罰。

在疫苗接種部分，黃志中說，今天早上高雄榮總、小港醫院、健仁醫院及阮綜合4家醫院專責病房，已完成100%接種，感謝醫護人員的配合，在醫院建立一道防火牆，疫苗是醫護人員另一層防護衣。

黃志中表示，有些現象還是讓人擔心，高雄華航機組員打疫苗者不到25%，長榮機組員也不到30%。上個星期到機場稽查，還是發現有些工作人員沒有戴口罩。打疫苗、戴口罩對大家都有好處，尤其是暴露在風險之下。衛生局會持續在港埠設立疫苗施打站，提供方便服務，提升施打率。

高雄市衛生局長黃志中表示，國際疫情嚴竣，國內部分包括華航和桃園某旅館內部的疫情一直沒有中斷，所以內外都有威脅存在。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局長黃志中表示，國際疫情嚴竣，國內部分包括華航和桃園某旅館內部的疫情一直沒有中斷，所以內外都有威脅存在。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局長黃志中（左）與新聞局長董建宏（右），都已接種AZ疫苗，鼓勵大家接種形成疫情防護。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局長黃志中（左）與新聞局長董建宏（右），都已接種AZ疫苗，鼓勵大家接種形成疫情防護。記者徐如宜／攝影

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