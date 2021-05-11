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影／台灣疫情生變？行政院長蘇貞昌急赴指揮中心

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院院長蘇貞昌中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據了解，與會的不只衛福部，還有多個部會，包括教育部、內政部、交通部、文化部等都將與會。記者蘇健忠／攝影
行政院院長蘇貞昌中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據了解，與會的不只衛福部，還有多個部會，包括教育部、內政部、交通部、文化部等都將與會。記者蘇健忠／攝影

行政院院長蘇貞昌中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據了解，與會的不只衛福部，還有多個部會，包括教育部、內政部、交通部、文化部等都將與會。

蘇貞昌接受媒體聯訪時表示，看到世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，包括馬來西亞宣布全國封城一個月，日本也疫情再起。表示「台灣疫情也有新的變化」。他說全國同胞齊心合力，在指揮中心超前部署下，台灣一年多來才能把防疫做到最好，但是因為時間久了，在防疫好成績下，「大家有些鬆懈大意」。

行政院院長蘇貞昌中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據了解，與會的不只衛福部，還有多個部會，包括教育部、內政部、交通部、文化部等都將與會。記者蘇健忠／攝影
行政院院長蘇貞昌中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據了解，與會的不只衛福部，還有多個部會，包括教育部、內政部、交通部、文化部等都將與會。記者蘇健忠／攝影
行政院院長蘇貞昌（左）中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，為中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（右）與整個指揮中心加油打氣，並呼籲國人遵照指揮中心防疫要求。記者蘇健忠／攝影
行政院院長蘇貞昌（左）中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，為中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（右）與整個指揮中心加油打氣，並呼籲國人遵照指揮中心防疫要求。記者蘇健忠／攝影

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