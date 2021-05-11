影／台灣疫情生變？行政院長蘇貞昌急赴指揮中心

行政院院長蘇貞昌中午臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據了解，與會的不只衛福部，還有多個部會，包括教育部、內政部、交通部、文化部等都將與會。
蘇貞昌接受媒體聯訪時表示，看到世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，包括馬來西亞宣布全國封城一個月，日本也疫情再起。表示「台灣疫情也有新的變化」。他說全國同胞齊心合力，在指揮中心超前部署下，台灣一年多來才能把防疫做到最好，但是因為時間久了，在防疫好成績下，「大家有些鬆懈大意」。
我國出現六名不明感染源本土個案，因此指揮中心指揮官陳時中宣布，自即日起至 6 月 8 日共四周，提升疫情警戒至第二級，以...
疫情升溫，國內進入社區感染，台北市長柯文哲下午宣布畢業旅行和校外教學停辦，不過已經有一校學生今天出發，北市教育局表示，目...
國內出現感染源不明本土確診案例，澎湖縣防疫升級，縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布配合防疫規定，暫停6月8日前澎湖國際海上花火...
今天本土病例爆增7例，已經進入社區感染，即日起至6月8日提升疫情警戒到第二級。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，「現...
宜蘭「銀河百家樂」遊藝場發生新冠肺炎群聚感染，目前共5人確診，感染源不明，縣政府宣布即日起7大防疫管制，縣長林姿妙強調，...
新北市爆發不明感染源，前五股獅子會長（案1203）確診，指揮中心公布其足跡，曾在4、6日分別到晶華亭宴會廳與來來按摩蘆洲...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言