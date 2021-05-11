疫情警戒升至第二級！各層級防疫事項看這裡

更新時間：05-11 14:26

行政院院長蘇貞昌今臨時新增行程將於11時55分視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據了解，與會的不只衛福部，還有多個部會，包括教育部、內政部、交通部、文化部等都將與會。讓外界擔憂如此大陣仗，是否有查無感染源的社區個案，有社區感染的疑慮，而需提升防疫等級。下午指揮中心記者會也宣布今天本土病例爆增七例，已經進入社區感染，即日起至6月8日提升疫情警戒到第二級。

消息指出，本此會議除了指揮中心各任務組組長外，各部會首長於11時40分抵達疾管署七樓，將就出現感染源不明的本土病例應處預為準備。

至於防疫升級，根據指揮中心1月21日發布的「疫情警戒標準及因應事項」，依疫情嚴重程度，分四個層級，因應事項如下：

出現感染源不明之本土病例 •未配合口罩規定可以開罰 •停辦室內100人、室外500人以上集會活動 •集會活動必須落實全程配戴口罩或使用隔板、實聯制、總量管制、體溫測量、消毒、動線規劃、人流管制等措施， •若營業場所無法落實人流管制作業；無法落實各項防疫措施者應暫停營業 •必要時，強制關閉休閒娛樂相關的營業場所及公共區域 單周出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例 •外出全程配戴口罩 •停止室內5人以上，室外10人以上聚會 •僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉 •營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離 ★發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。 本土病例快速增加（14天內每日確診超過100例以上），且一半以上找不到傳染鏈 •非必要不得外出（採購食物、醫療、必要的工作需求除外），外出也必須戴口罩、保持社交距離 •家戶內也必須戴口罩或保持社交距離 •停止所有聚會活動，除維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，全面停班停課 ★針對疫情嚴重的鄉鎮市區或是縣市，實施區域封鎖，設立明確封鎖線，人員進行管制，民眾留在家不得外出。

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