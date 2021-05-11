快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／里長指控疫情指揮中心不顧民眾安危 政策踢皮球

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
大安區群英里石忠勝里長（右）上午在立委林亦華（左）的陪同下，在立法院舉行記者會。記者邱德祥／攝影
大安區群英里石忠勝里長（右）上午在立委林亦華（左）的陪同下，在立法院舉行記者會。記者邱德祥／攝影

大安區群英里里長石忠勝上午在立委林亦華的陪同下，在立法院舉行記者會，石忠勝里長指出，成功國宅因有確診機師引起住戶人心惶惶，近日又有傳言指出，成功國宅疑似有另兩棟住戶確診，讓社區陷入恐慌。而里長昨打1922求助疫情指揮中心協助處理疑似假訊息，卻遭指揮中心踢皮球，要求里長去找台北市衛生局想辦法，里長、住戶怒轟中央太可惡，請求林奕華委員協助，莫以訛傳訛，讓成功國宅變成疫情國宅。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

立委：技專甄選「各科不應等值」 籲提高專業科目占分

蟑螂之亂有隱情？ 藍委：當天蟑螂不只倒在櫃台

開放萊豬讓歐洲豬進口翻倍　藍黨團：國人質疑政府管理

藍委檢舉謝長廷發假訊息 徐國勇：該怎麼辦就怎麼辦

相關新聞

疫情升二級警戒！陳時中：進入社區感染 6月8日前停辦室外逾500人集會

我國出現六名不明感染源本土個案，因此指揮中心指揮官陳時中宣布，自即日起至 6 月 8 日共四周，提升疫情警戒至第二級，以...

疫情進入社區感染北市畢旅喊卡 有一校今出發恐被召回

疫情升溫，國內進入社區感染，台北市長柯文哲下午宣布畢業旅行和校外教學停辦，不過已經有一校學生今天出發，北市教育局表示，目...

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

國內出現感染源不明本土確診案例，澎湖縣防疫升級，縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布配合防疫規定，暫停6月8日前澎湖國際海上花火...

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

今天本土病例爆增7例，已經進入社區感染，即日起至6月8日提升疫情警戒到第二級。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，「現...

宜蘭爆5例群聚確診 林姿妙親上火線宣布七大管制措施

宜蘭「銀河百家樂」遊藝場發生新冠肺炎群聚感染，目前共5人確診，感染源不明，縣政府宣布即日起7大防疫管制，縣長林姿妙強調，...

確診者用餐客人錯愕！ 新北晶華亭餐廳緊急停業消毒

新北市爆發不明感染源，前五股獅子會長（案1203）確診，指揮中心公布其足跡，曾在4、6日分別到晶華亭宴會廳與來來按摩蘆洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。