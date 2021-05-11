影／里長指控疫情指揮中心不顧民眾安危 政策踢皮球

大安區群英里里長石忠勝上午在立委林亦華的陪同下，在立法院舉行記者會，石忠勝里長指出，成功國宅因有確診機師引起住戶人心惶惶，近日又有傳言指出，成功國宅疑似有另兩棟住戶確診，讓社區陷入恐慌。而里長昨打1922求助疫情指揮中心協助處理疑似假訊息，卻遭指揮中心踢皮球，要求里長去找台北市衛生局想辦法，里長、住戶怒轟中央太可惡，請求林奕華委員協助，莫以訛傳訛，讓成功國宅變成疫情國宅。

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