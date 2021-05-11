聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／里長指控疫情指揮中心不顧民眾安危 政策踢皮球
大安區群英里里長石忠勝上午在立委林亦華的陪同下，在立法院舉行記者會，石忠勝里長指出，成功國宅因有確診機師引起住戶人心惶惶，近日又有傳言指出，成功國宅疑似有另兩棟住戶確診，讓社區陷入恐慌。而里長昨打1922求助疫情指揮中心協助處理疑似假訊息，卻遭指揮中心踢皮球，要求里長去找台北市衛生局想辦法，里長、住戶怒轟中央太可惡，請求林奕華委員協助，莫以訛傳訛，讓成功國宅變成疫情國宅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言