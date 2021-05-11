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穿雨衣防疫？ 沾黏病毒風險高

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
諾富特員工所爆料的「穿雨衣」行為可能反而造成感染。（網路截圖）
諾富特員工所爆料的「穿雨衣」行為可能反而造成感染。（網路截圖）

雨衣可以防疫嗎？指揮中心認為有幫助，但若操作不當，反而會接觸雨衣表面沾黏的病毒！日前諾富特飯店員工爆料，有員工穿雨衣送餐，外界關注指揮中心是否會對此開罰，指揮中心發言人莊人祥受訪時指出，目前指引中沒有規定一定要穿隔離衣、防護衣等，但當務之急應是加強防疫旅館的防護概念。

穿雨衣不算違規

對此，陳時中說，其實很難判定「穿雨衣」一事是否違規，但據他所知，諾富特消毒時均須配戴面罩、口罩、手套，並穿隔離衣，至於清潔人員則是相對簡單的戴手袋、口罩即可，不是很確定員工爆料的「穿雨衣」是在什麼時候，或許是處理清潔工作時為了多一層防護而穿的。

但穿雨衣真的更安全嗎？莊人祥指出，雨衣本身並非標準防疫裝備，有可能會沾到病毒，並在人員脫下時發生接觸，且即使是一般隔離衣，在脫下時也需要做教學，才能確保人員不受到病毒污染。但目前的標準程序中並未強制要求要穿隔離衣。目前台灣的隔離衣價格，在購物網上都能輕易搜尋下單，價格約在300到500元上下。

如果是「送餐到房間外」時穿雨衣，莊人祥說，因為檢疫者不會出房門，其實不會有問題，但現在所有人員都在隔離中，因此也暫時無法確認，後續就看衛生局要不要繼續調查。

未硬性規定隔離衣

此外，目前指揮中心所公布的防疫指引中提到，負責確診者曾居住的房間清潔消毒工作的人員，所需裝備包括手套、N95 口罩、防水圍裙、護目鏡或面罩等，並未硬性規定穿著隔離衣，莊人祥也提到，防水圍裙的主要目的是要避免消毒過程中發生潑濺的情況。

至於邱臣遠於立院質詢時詢問，衛福部是否有對防疫旅館做過明確訓練要求、並優先提供防疫旅館相應的防護衣？石崇良回應，在防疫旅館訓練部分，指引中有提到要做終期消毒，國內防護衣也沒有缺乏的問題。

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