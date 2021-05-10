桃園市社區防疫等級管制 鄭文燦：延長至5月30日

桃園市長鄭文燦今天表示，針對活動中心、關懷據點等社區防疫等級管制，將延長到30日，另外，長照機構部分，希望5月底前改用視訊探視，但醫院部分則是尊重各醫院規定。

鄭文燦下午出席市府防疫專案會議表示，針對社區防疫等級管制，原本是持續到17日，市府決定延長到30日，包括活動中心、關懷據點、共餐、卡拉OK服務都一樣。另外，醫院和長照機構也是停止探視到5月底，但醫院部分可以有些彈性措施，尊重各醫院規定。至於長照機構部分，希望5月底前改用視訊探視。

鄭文燦指出，台北諾富特華航桃園機場飯店淨空後，若要做為防疫旅館使用，須人員到齊、動線管制、空間安排，且需以整棟方式申請防疫旅館，不能夠分層混住。針對諾富特飯店淨空後恢復營運規劃，現階段應維持防疫優先原則，而非觀光飯店營運優先，讓清零1.0、2.0計畫趕快完成，「至於諾富特目前的狀況是只能做防疫旅館優先。」

鄭文燦表示，市區的防疫旅館目前有2家分層使用，雖然是供一般返國民眾使用，但市府決定已經訂房者可以繼續住，但不能接受新的民眾進駐，讓分層使用的防疫旅館在月底可以落日，將來市區的防疫旅館都是獨棟式，也請觀光旅遊局要盡量設置電子鎖，以單次進出作為目標。

鄭文燦說，進行中的華航清零1.0版現在擴大為2.0版，需居家檢疫14天，需要大量的防疫旅館，市府晚間會與中央開會，除諾富特防疫旅館外，初步會盤點市區防疫旅館支援，以整棟為原則，市府希望風險較高的放在華航園區，風險較低的才能放在市區，以此原則分工，積極協助中央2.0清零計畫順利完成，降低整個群聚感染的風險。

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