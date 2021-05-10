諾富特司機染疫 指揮中心判定社區沒有影響

華航諾富特群聚染疫今天再添3例本土確診，其中1人為諾富特飯店員工接駁車司機。指揮中心強調，這名司機先前採檢陰性，在集中檢疫期間才發病，判定對社區沒有影響。

華航諾富特新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，這名司機曾於4月23至28日間接送案1128與案1129，分別是華航房務員工與經理，據疫調資料，兩人習慣坐在司機後方。

指揮中心說明，這名司機開的車為21人座中型巴士。指揮中心發言人莊人祥補充，這名司機在飯店除了用餐外，都會戴口罩，開車接送也會戴，下班後會用酒精噴灑車內消毒，且諾富特飯店沒有休息室，司機都在車上待命。

至於這名司機確切傳染源，陳時中表示，目前追蹤到案1128、案1129的接觸史，但也不排除是在飯店內部傳染鏈感染。

但陳時中強調，4月29日諾富特清空計畫，這名司機就前往集中檢疫所，當日核酸檢測及血清抗體皆陰性，且發病前3天都在集中檢疫，未與他人接觸，判定對社區防疫沒有影響。

媒體提問美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布最新防疫指南，指新冠肺炎病毒會附著在氣溶膠（aerosols）。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，氣溶膠傳播代表著病毒在空氣中懸浮時間可能更長，密閉空間內距離超過1.5公尺，仍有機會發生傳播，但指引也強調這樣的機率低。

張上淳表示，在接駁車內空間相對狹小，根據疫調資料，接駁車內是分排乘坐，但過程中是否有交談或者拿下口罩，還待後續調查釐清。

張上淳也推估司機染疫的2種可能性，一是帶病毒者乘車時污染車內把手等處，再傳染給其他同車乘客，二是雖然司機乘客分排乘坐，但彼此有近距離交談。

陳時中最後強調，沒有百分之百的防護方式，多重防護、一步步做好，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離並打疫苗，做愈多保護愈好。

商品推薦