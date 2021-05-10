案1187曾赴台北福華大飯店 北市衛生局：清消完畢

指揮中心今天新增新冠肺炎確診者案1184足跡曾赴全聯內湖星雲門市；案1187曾赴台北福華大飯店、餡老滿南港店，北市衛生局表示，都已完成清潔消毒，民眾不須太過緊張。

中央流行疫情指揮中心今天表示，確診機師妻子（案1184）曾在4日到全聯福利中心內湖星雲門市；新增確診華航機師（案1187）曾在3日赴台北福華大飯店七賢吧、4日到餡老滿南港店用餐。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，全聯內湖星雲門市8日已完成清消，餡老滿南港店跟福華大飯店則在昨晚完成內部消毒，今天上午完成外部消毒，民眾不須太過緊張。

全聯表示，內湖星雲門市昨天已再度進行全面消毒並恢復營業，請消費者安心購物，進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

餡老滿南港店表示，早上接到通知後就決定停業一天全面消毒，明天開始正常營業，但會安排南港店的工作人員自主健康管理，協調其他店的員工過來工作

餡老滿業者強調，4日當晚生意非常不好，散客不多，只有一組、6名客人訂位，可以聯絡到這6名消費者要注意健康。

福華大飯店表示，案1187曾用餐的七賢吧將停業7天，並讓員工在家自主健康管理。

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