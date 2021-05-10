29人自印度轉降桃機 指揮中心證實3人有症狀

印度疫情持續，今天有29人從印度出發到日本轉機返台，指揮中心證實，其中3人過去14天內有疑似症狀，其餘26名乘客下午1時40分由兩台防疫巴士送往集中檢疫所。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該航班全機60人，其中29人有印度旅遊史，這29人中並沒有12歲以下孩童，3人在14天內有症狀機場採檢，其餘26人無症狀，已送往集中檢疫所。

另外，2名染疫外交官8日搭乘醫療專機自印度返台就醫，今天確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），分別為案1190及案1191，在當地檢出陽性，搭乘國際緊急醫療專機入境後即收治住院隔離及採檢，已掌握2人返台後送就醫相關接觸者共6名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。

同日還有41名國人及3名持居留證外籍者從印度搭機來台，其中4人通報近期有疑似症狀，採檢結果今天出爐，其中2人確診，分別為案1192及案1193，皆於今年3月至印度工作，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢後，至集中檢疫所檢疫。另2人第一次採檢陰性。

指揮中心指揮官陳時中說，印度新冠肺炎疫情持續，相信未來印度境外移入個案會持續增加，將提高警覺圍堵疫情。國內集中檢疫所量能充足，印度入境者須集中檢疫，有症狀應立刻採檢，檢疫期滿採檢陰性才放行。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，面對印度變異病毒株來襲，國內基本上都有第一時間把確診者圍堵。若新冠肺炎疫苗無效，就需考慮新種疫苗，或是原有疫苗多打幾次，還是可以有適當防護效果，雞尾酒疫苗模式還需更多的科學證實。

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