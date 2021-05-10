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諾富特案究責 跨黨立委同批四不管

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
交通部、衛福部、民航局等部會官員前往立院備詢。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
交通部、衛福部、民航局等部會官員前往立院備詢。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

國民黨立委洪孟楷10日怒批諾富特已成四不管地帶，指揮中心、地方政府等相關單位整整兩個月沒有作為，才導致疫情爆發。台灣民眾黨立委邱臣遠也說，諾富特案顯示各部會存在橫向聯繫問題。民進黨立委林俊憲則指出，諾富特案完全就是分艙分流管理不全，重演部桃錯誤的感染事件。

罰華航不罰政府？

國民黨立委洪孟楷於10日立院質詢時質疑，諾富特案四方會議後，華航、諾富特遭政府開罰，但指揮中心、地方政府完全沒有責任？且今年二月指揮中心與相關單位曾接獲民眾反應富特有外籍與本國機師混住的情況後，當時是否有主動前往了解？

對此，衛福部常務次長石崇良回應，有通過公文將訊息轉告地方，再由地方去進行了解，但洪孟楷痛批，整件事就是相關單位到四月都還沒有動作，過去兩個月都在公文旅行，完全沒有單位想做事，所以兩個半月的公文交換才會跑輸給病毒。

分艙分流管理問題

林俊憲更直批，諾富特案根本是因為分艙分流沒做好、是管理問題，重演部桃分區分流不確實的錯誤，讓作為防疫旅館使用的二館人員自由移動到一館，造成接觸與感染的可能性，並痛批相關部會「推卸責任」。

林俊憲說，同樣在防疫成果上名列前茅的菲律賓，進行分艙分流時事使用圍籬確實分隔，並強制邊境人員、防疫設施工作人員施打疫苗，對此，石崇良回應，台灣因使用科技防疫措施，且科技防疫上台灣的確是領先紐國的，因此沒有使用圍籬，但也承認諾富特有內部管理問題。

檢疫時間過短

台灣民眾黨立委邱臣遠也詢問，航空機組員的檢疫時間一再縮短， 居家檢疫從7天到3天，是否經過專家會議？石崇良回應，該決策有經過專家會議決議，且考量機組員居家檢疫5天後採檢，一段時間內的案例都是陰性，因此決定縮短檢疫期間。

但邱臣遠說，三天居家檢疫實在是太短，期滿採檢也存在潛伏期問題，過去一段時間內，防疫標準有所更動，但相關流程並未隨之，本身就存在造成破口的風險，也建議所有航空公司統一檢疫時間，且衛福部、民航局應進行盤點與通盤檢討。

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