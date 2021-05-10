65歲以上長者施打疫苗 屏東47家合約醫院提供接種服務

今起開放實施計畫第七類對象（軍人）與第八類對象（65歲以上長者）接種新冠肺炎疫苗，屏東縣有47家合約醫院可提供接種服務，屏東縣衛生局指出，目前本周預約估約1000人。

屏東縣衛生局指出，為增加公費AZ疫苗接種可近性，屏東縣14家合約醫院（屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門），及33鄉鎮衛生所皆已完成合約，合約醫院網站皆有預約連結資訊，提供友善預約及報到方式。

屏東縣衛生局指出，屏東有一家自費接種醫院為屏東基督教醫院，於每周三的旅遊門診提供服務，周五上午，費用為550元/1劑；屏基指出，現階段預約電話多，目前已預約到6月中旬額滿。

南區老人之家指出，院區長輩有210人，上周三發送意見調查表，仍在調查意願中；屏東基督教醫院統計，今天上午公費疫苗僅18人施打，目前都是預約電話洽詢多。

商品推薦