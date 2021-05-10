華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

配合政府防疫措施，福華大飯店進行全面消毒。圖／福華大飯店提供

華航、諾富特群聚案今又新增個案，其中新增的確診機師（案1187）曾於5月3、4日有公共場所活動史，其中包含台北福華飯店的七賢吧。對此，福華飯店緊急發表聲明，表示已妥善處理後續消毒防疫工作，另外七賢吧也會停止營業7天，確保安全。

台北福華飯店聲明指出，5月9日接獲台北市衛生局通知，有確診案例於5月3日至飯店七賢吧消費，飯店接獲消息後謹慎協調並妥善處理後續消毒防疫工作。5月9日晚間隨即安排廠商施用消毒藥劑進行飯店消毒工作；包括所有公共場域（含一樓名品商店街、飯店一樓全區、七賢吧、戶外游泳池、客用電梯）、飯店B1區域（含名品商店街、餐廳、男女員工更衣室、員工餐廳、辦公室、員工電梯）。

除此之外，案1187所到訪的七賢吧會停止營業7天，期滿後會將再進行加強消毒；館內各餐廳皆使依規定進行環境清潔，以確保飯店賓客健康安全及飯店前線服務人員安全無虞。福華也表示，關於可能接觸之同仁健康安全事宜，飯店給予妥善協助及安排後續7天自主健康管理作業。飯店持續嚴格要求所有工作人員於館內時，每天2次測量額溫，服務時必需全程配戴口罩及手套，並於執行勤務時隨時以酒精消毒及勤洗手。

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