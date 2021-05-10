快訊

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
案1187公共場所活動史。圖/指揮中心提供
案1187公共場所活動史。圖/指揮中心提供

配合政府防疫措施，福華大飯店進行全面消毒。圖／福華大飯店提供
配合政府防疫措施，福華大飯店進行全面消毒。圖／福華大飯店提供

華航、諾富特群聚案今又新增個案，其中新增的確診機師（案1187）曾於5月3、4日有公共場所活動史，其中包含台北福華飯店的七賢吧。對此，福華飯店緊急發表聲明，表示已妥善處理後續消毒防疫工作，另外七賢吧也會停止營業7天，確保安全。

台北福華飯店聲明指出，5月9日接獲台北市衛生局通知，有確診案例於5月3日至飯店七賢吧消費，飯店接獲消息後謹慎協調並妥善處理後續消毒防疫工作。5月9日晚間隨即安排廠商施用消毒藥劑進行飯店消毒工作；包括所有公共場域（含一樓名品商店街、飯店一樓全區、七賢吧、戶外游泳池、客用電梯）、飯店B1區域（含名品商店街、餐廳、男女員工更衣室、員工餐廳、辦公室、員工電梯）。

除此之外，案1187所到訪的七賢吧會停止營業7天，期滿後會將再進行加強消毒；館內各餐廳皆使依規定進行環境清潔，以確保飯店賓客健康安全及飯店前線服務人員安全無虞。福華也表示，關於可能接觸之同仁健康安全事宜，飯店給予妥善協助及安排後續7天自主健康管理作業。飯店持續嚴格要求所有工作人員於館內時，每天2次測量額溫，服務時必需全程配戴口罩及手套，並於執行勤務時隨時以酒精消毒及勤洗手。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

華航諾富特疫情延燒 自費AZ疫苗掀搶打熱潮

疑又1名華航機師確診? 桃市府：接到通報就疫調

王國材：華航機師染疫影響印度撤僑 可改搭日航

相關新聞

野火燒不盡 華航、諾富特再增4名個案、境外11例確診

華航諾富特群聚案燒不完，昨天無新增個案，今天則一口氣新增四名個案，包括三例本土個案和一例感染源不名的個案。其中一例為飯店...

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

由於華航機師和又新增確診個案，中央流行指揮中心指揮管陳時中宣布「華航機組員清零計畫2.0」，包含前艙機組員全數召回檢疫；...

華航又一機師確診！台北福華飯店、南港餡老滿列足跡

華航、諾富特群聚案今又新增四名個案，其中新增的確診機師（案1187）因曾在5月3日和4日有公共場所活動史，台北福華飯店都...

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

華航、諾富特群聚案今又新增個案，其中新增的確診機師（案1187）曾於5月3、4日有公共場所活動史，其中包含台北福華飯店的...

境外+11 自菲律賓、敘利亞、印度及印尼入境

除華航、諾富特群聚未歇，邊境部分也新增11名境外移入個案（案1188至案1198），分別自菲律賓、敘利亞、印度及印尼入境...

諾富特案究責 跨黨立委同批四不管

國民黨立委洪孟楷10日怒批諾富特已成四不管地帶，指揮中心、地方政府等相關單位整整兩個月沒有作為，才導致疫情爆發。台灣民眾黨立委邱臣遠也說，諾富特案顯示各部會存在橫向聯繫問題。民進黨立委林俊憲則指出，諾富特案完全就是分艙分流管理不全，重演部桃錯誤的感染事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。