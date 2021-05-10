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田中光：52名駐外人員染疫 1人重症7人輕症

中央社 / 台北10日電

外交部次長田中光今天接受民進黨籍立法委員莊瑞雄質詢時說明，2514名駐外人員中，累計 52人染疫，其中1人重症、7人輕症、44人已康復。至於已接種疫苗者，有1620人。

外交部次長田中光今天上午列席立法院內政委員會，就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告並備詢。

田中光回應莊瑞雄質詢時表示，外交部每天都有統計外館的現況，目前累計有52名駐外人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中1人重症、7人輕症、44人已康復。如果有人員急需返台，外交部也會想辦法讓他們回來。

莊瑞雄詢及駐外人員接種疫苗狀況。田中光回應，目前派駐全球的外交部人員共2514名，約1620人已接種疫苗。

田中光說明，剩下沒有接種疫苗的人員，涉及派駐國沒有疫苗等問題，目前外交部有幾個方案，例如把疫苗寄送到駐外人員所在地，由當地合格的醫護人員施打，但這涉及當地國家對疫苗轉送技術的掌握，這部分外交部會儘速克服。

莊瑞雄另詢及田中光，對台灣成功參與第74屆世界衛生大會（WHA）可能性的評估。田中光答詢時表示，「我們保持審慎的樂觀」，「我是信心十足」。

國民黨籍立委江啟臣質詢時進一步就田中光上述說法質詢，「這感覺今天可以收到通知」。田中光則回應，「我剛才回答的時候，我是審慎樂觀，但對我們以後加入，我是信心十足」。

WHA將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊方式舉行。按會議規定，與會者線上註冊開放至歐洲時間10日，意即台灣最晚需在歐洲時間10日下班前收到邀請函並完成報到，才能如期參與會議。

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