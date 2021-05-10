立委點諾富特6破口 民航局像局外人

「諾富特群聚感染案，是由一連串的失職失能造成的！」民眾黨立委邱臣遠10日質疑，從4月14日縮短居家檢疫時間，再到4月29日諾富特大清空，身為督導管理權責機關的民航局事前都不知情，「慘淪防疫邊緣人」，並指出「開放一般旅館分層分流收受居家隔離者」等共6大破口，呼籲指揮中心應徹底檢討現行防疫制度缺失。

存在6大破口

邱臣遠質疑，表示，外籍航空機組員（不入境）與國籍航空機組員（需入境）在諾富特非防疫旅館（亦即一館）同層混居，民航局到底事先知不知道？如果不知情，「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」形同虛設。

對於此次諾富特群聚感染案，邱臣遠進一步指出，至少存在6大破口，包括降低機組員居家檢疫時間為3+11決策失當；民航局關鍵督管角色沒功能；國籍、外籍航空機組員及一般民眾在非防疫旅館同層混居；開放一般旅館分層分流收受居家隔離者；諾富特確診到清空，空窗期長達9天；及疫調資訊不同步，地方無法第一時間有所作為。

檢討現行防疫制度

此外，邱臣遠表示，去年8月，為了解決防疫旅宿量能不足的問題，指揮中心研議增分層、分區收受隔離，但據當時報載，在相關會議中，六都對此都表示反對，認為有風險，台北市更是早早質疑過，指揮中心信誓旦旦地說，落實隔離不接觸訪客及動線分流即可避開感染風險，「現在諾富特用事實打臉。」

邱臣遠呼籲，指揮中心應該徹底檢討改善現行防疫制度缺失，防疫不能鬆懈，若不拴緊防疫措施，恐釀更大風險。

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