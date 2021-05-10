快訊

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委點諾富特6破口 民航局像局外人

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
民眾黨立委邱臣遠表示，華航、諾富特事件造成多人染疫，同時暴露出防疫旅館管理漏洞。(photo by watson88 on flickr under CC2.0)
民眾黨立委邱臣遠表示，華航、諾富特事件造成多人染疫，同時暴露出防疫旅館管理漏洞。(photo by watson88 on flickr under CC2.0)

「諾富特群聚感染案，是由一連串的失職失能造成的！」民眾黨立委邱臣遠10日質疑，從4月14日縮短居家檢疫時間，再到4月29日諾富特大清空，身為督導管理權責機關的民航局事前都不知情，「慘淪防疫邊緣人」，並指出「開放一般旅館分層分流收受居家隔離者」等共6大破口，呼籲指揮中心應徹底檢討現行防疫制度缺失。

存在6大破口

邱臣遠質疑，表示，外籍航空機組員（不入境）與國籍航空機組員（需入境）在諾富特非防疫旅館（亦即一館）同層混居，民航局到底事先知不知道？如果不知情，「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」形同虛設。

對於此次諾富特群聚感染案，邱臣遠進一步指出，至少存在6大破口，包括降低機組員居家檢疫時間為3+11決策失當；民航局關鍵督管角色沒功能；國籍、外籍航空機組員及一般民眾在非防疫旅館同層混居；開放一般旅館分層分流收受居家隔離者；諾富特確診到清空，空窗期長達9天；及疫調資訊不同步，地方無法第一時間有所作為。

檢討現行防疫制度

此外，邱臣遠表示，去年8月，為了解決防疫旅宿量能不足的問題，指揮中心研議增分層、分區收受隔離，但據當時報載，在相關會議中，六都對此都表示反對，認為有風險，台北市更是早早質疑過，指揮中心信誓旦旦地說，落實隔離不接觸訪客及動線分流即可避開感染風險，「現在諾富特用事實打臉。」

邱臣遠呼籲，指揮中心應該徹底檢討改善現行防疫制度缺失，防疫不能鬆懈，若不拴緊防疫措施，恐釀更大風險。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

諾富特之亂 邱臣遠籲應檢討改善現行防疫制度缺失

機師染疫事件擴大 華航：不能干涉諾富特

諾富特公文跑兩個半月？柯文哲：這不是我的錯

軍人及65歲以上長者可打AZ疫苗 侯友宜籲接種

相關新聞

野火燒不盡 華航、諾富特再增4名個案、境外11例確診

華航諾富特群聚案燒不完，昨天無新增個案，今天則一口氣新增四名個案，包括三例本土個案和一例感染源不名的個案。其中一例為飯店...

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

由於華航機師和又新增確診個案，中央流行指揮中心指揮管陳時中宣布「華航機組員清零計畫2.0」，包含前艙機組員全數召回檢疫；...

華航又一機師確診！台北福華飯店、南港餡老滿列足跡

華航、諾富特群聚案今又新增四名個案，其中新增的確診機師（案1187）因曾在5月3日和4日有公共場所活動史，台北福華飯店都...

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

華航、諾富特群聚案今又新增個案，其中新增的確診機師（案1187）曾於5月3、4日有公共場所活動史，其中包含台北福華飯店的...

境外+11 自菲律賓、敘利亞、印度及印尼入境

除華航、諾富特群聚未歇，邊境部分也新增11名境外移入個案（案1188至案1198），分別自菲律賓、敘利亞、印度及印尼入境...

諾富特案究責 跨黨立委同批四不管

國民黨立委洪孟楷10日怒批諾富特已成四不管地帶，指揮中心、地方政府等相關單位整整兩個月沒有作為，才導致疫情爆發。台灣民眾黨立委邱臣遠也說，諾富特案顯示各部會存在橫向聯繫問題。民進黨立委林俊憲則指出，諾富特案完全就是分艙分流管理不全，重演部桃錯誤的感染事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。