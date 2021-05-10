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侯友宜憂英國變異株傳播力太強 要求新北全面檢核

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜要求新北市全面加強各單位查核，擔心英國變異株傳播力太強又有感染可能。記者張哲郢／攝影
侯友宜要求新北市全面加強各單位查核，擔心英國變異株傳播力太強又有感染可能。記者張哲郢／攝影

自華航到諾富特事件，在過去20天內累計31例本土病例，其中22例是英國變異株，侯友宜今日在應變會議指出，英國變異株傳播力強，隨著居家檢疫人數增加，大家沒有鬆懈權利，要求各單位全力防疫。

新北市目前匡列1786人居家檢疫，對比上個月同期增加超過700人，侯友宜認為，應嚴格落實居家檢疫關懷，以防出現無法掌握的狀況。

除居家檢疫外，侯友宜表示，5、6月活動多，尤其學校與宮廟活動，該延後、取消就照做，或縮小規模採封閉式進行。民政局與教育局分別回應，已有宮廟活動縮小規模或改車巡，學校活動對師生以外對象一律不開放。

在諾富特爆發感染事件後，侯友宜上周屢屢到各地視察防疫狀況，他指出，許多景點如夜市等，雖很難做到100％防疫，還是要不斷宣導，尤其消毒密度要再提高。

經發局表示，會宣導業者停止辦理試吃，呼籲各商圈、協會做適當人流管制，加強使用隔板、梅花座。社會局也說，自今日到24日，會對市內上百家機構與銀髮據點加強查核，對未合格者會要求到改善為止。

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