快訊

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

買遊艇返台未申請 疫情中心將依蒐集事證裁處

中央社 / 台北9日電

一艘購自馬來西亞遊艇昨天駛回安平港，船上7名台籍人士下船遭拒，指揮中心今天表示，該船未依規定事先申請辦理入境檢查，將檢視入港及停泊是否違失，依蒐集事證依法裁處。

中央流行疫情指揮中心晚間10時30分發布新聞稿，文中說明整起事件來龍去脈。昨天一艘馬來西亞籍阿弗桑特提1號由台籍人士駕駛返台，卻未依照防疫及商港法規定事先申請在國際商港管制區辦理各項入境檢查，經海巡署人員發現要求改正。

指揮中心表示，依防疫規定，外籍遊艇必須進入國際商港管制區檢疫，阿弗桑特提1號原預定直接進入興達港，由於興達港並非國際商港，所以該船改航向安平港，臨時於昨天上午8時16分向航港局申請進港預報。

雖該船不符商港法規定，但航港局基於協助立場，仍執行進港審查作業，卻又出現申請資料缺漏，於上午9時54分通知船長補正資料，船長於上午11時22分完成補件後，航港局即通過進港申請審核。

經查該船上午10時26分抵達安平港外海，下午1時左右通過安平港信號台，前往高雄港務分公司安平港營運處指泊17號碼頭靠泊，但17號碼頭碰墊較大，船長擔心靠泊船隻會受損，安平港營運處再改指泊13號碼頭，結果船長仍有疑慮，將船航向港口北護岸海巡安檢碼頭。

之後船長又自行將該船航向亞果遊艇碼頭並停靠。因亞果碼頭區並非管制區，無法執行各項安檢作業，經協調，營運處再指泊該船移靠港警辦公室前側水域警艇停泊區7號碼頭旁邊。

指揮中心表示，該船昨天晚上9時30分靠妥7號碼頭，相關單位進行通關及檢疫作業。晚上11時40分疾管署南區管制中心完成遊艇上5名台灣人開立居家檢疫書，移民署辦理5人入境，另2名船員留船至5月10日再處理居檢事宜。

指揮中心強調，政府相關單位均依規定執行該船進港、通關及防疫等作業，杜絕防疫可能破口。後續將檢視該船入港及停泊是否有違失情形，將依蒐集事證依法裁處。

新冠肺炎 COVID-19 馬來西亞 遊艇

延伸閱讀

集保提醒：股東會旺季 防疫不可少

南投好食民宿再增22家 擬擴大升級「好食旅宿」

帆船返台怨檢疫等太久？陳時中：接獲通知半小時即到場

驚！7台人從馬來西亞買船未申報入港 海巡穿防護衣搜查

相關新聞

野火燒不盡 華航、諾富特再增4名個案、境外11例確診

華航諾富特群聚案燒不完，昨天無新增個案，今天則一口氣新增四名個案，包括三例本土個案和一例感染源不名的個案。其中一例為飯店...

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

由於華航機師和又新增確診個案，中央流行指揮中心指揮管陳時中宣布「華航機組員清零計畫2.0」，包含前艙機組員全數召回檢疫；...

華航又一機師確診！台北福華飯店、南港餡老滿列足跡

華航、諾富特群聚案今又新增四名個案，其中新增的確診機師（案1187）因曾在5月3日和4日有公共場所活動史，台北福華飯店都...

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

華航、諾富特群聚案今又新增個案，其中新增的確診機師（案1187）曾於5月3、4日有公共場所活動史，其中包含台北福華飯店的...

境外+11 自菲律賓、敘利亞、印度及印尼入境

除華航、諾富特群聚未歇，邊境部分也新增11名境外移入個案（案1188至案1198），分別自菲律賓、敘利亞、印度及印尼入境...

諾富特案究責 跨黨立委同批四不管

國民黨立委洪孟楷10日怒批諾富特已成四不管地帶，指揮中心、地方政府等相關單位整整兩個月沒有作為，才導致疫情爆發。台灣民眾黨立委邱臣遠也說，諾富特案顯示各部會存在橫向聯繫問題。民進黨立委林俊憲則指出，諾富特案完全就是分艙分流管理不全，重演部桃錯誤的感染事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。