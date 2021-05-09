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柯批公文不會跑得比病毒快？ 陳時中：好險我有看電視

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中表示，指揮中心沒有責怪任何人，病毒就是這麼快，中央地方合作是很成功的。記者邱宜君／攝影
陳時中表示，指揮中心沒有責怪任何人，病毒就是這麼快，中央地方合作是很成功的。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心日前自行揭露，早就有民眾檢舉諾富特飯店一館有「混住」情形，但公文在「旅行過程中就爆發疫情」。而對於指揮官陳時中說「公文確實不會跑得比病毒快」，台北市長柯文哲今早則反問「這是我們的錯嗎？」對此，陳時中被問及此事，「這個想法有炒作新聞之嫌，好險我有看電視」。

指揮中心日前揭露早在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館有「混住」情形，衛福部發文給桃園市府，桃園再行文給民航局、民航局再行文給諾富特，公文旅行過程中就爆發疫情，遭專家批評「病毒跑得比公文還快」直呼政府慢半拍。

指揮官陳時中昨則說，公文確實不會跑得比病毒快，否則這個病毒就不會這麼難控制。

而台北市長柯文哲上午出席法鼓山辦心靈環保家庭日，被問及怎麼看「公文速度一定比病毒慢」的說法。柯文哲表示，「哇，這公文跑得比病毒慢，這是我們的錯嗎？我不曉得？」

下午指揮中心疫情說明記者會，陳時中則被問到對柯的回應有何想法。陳時中笑說，「好險我有看電視」，「說他怒嗆或什麼都都沒有」，是記者問柯文哲，且柯愣了一下才做回應。

陳時中表示，他昨天也講得很清楚，「我沒有怪誰，本來公文就跑比病毒慢，否則疫情也不會這樣肆虐」。當然希望盡量抵禦病毒，但病毒如此細小，防範如此困難。指揮中心沒有責怪任何人，病毒就是這麼快，中央地方合作是很成功的。

新冠肺炎 COVID-19

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