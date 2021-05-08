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駐印度代表處1人重症 醫療專機抵台

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園即時報導
印度新冠肺炎嚴峻，我國外交部日前協助國人從印度經日本轉機返台，印度返台醫療專機，下午抵達。記者鄭超文／攝影
印度新冠肺炎嚴峻，我國外交部日前協助國人從印度經日本轉機返台，印度返台醫療專機，下午抵達。記者鄭超文／攝影

印度新冠肺炎嚴峻，我國外交部日前協助國人從印度經日本轉機返台，印度返台醫療專機，下午抵達。

【中央社8日電】

印度疫情嚴峻，台灣駐印度代表處2名台籍官員確診，今天搭乘醫療專機返台就醫，專機約在晚間6時30分順利降落桃園機場東北角機坪，機上人員由2台救護車分送醫院治療。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴重，台灣駐印度代表處至今有2名台灣官員和4名印度雇員確診，其中1人重症。確診的2名台灣官員已啟動自己投保的海外緊急醫療險，今天在一名印度醫生陪同下，搭乘醫療專機後送回台灣治療。

桃機人士透露，這輛專機在台航務代理為飛特立公司，航班編號為HMJ185（9H-DFS） ，今天上午約10時30分自印度起飛，中停越南胡志明市加油，約下午1時54分起飛往桃園機場，晚間約6時30分抵達桃機東北角機坪。

班機抵達時，機坪已有2台救護車及相關單位車輛在等待，相關人員則穿著防護衣在機下待命，確診人員下機後，隨即由2台救護車分別載往醫院進行治療。

至於醫療專機，指揮中心指揮官陳時中說，據他了解，人數沒有很多，其中有1人症狀相對嚴重，尤其印度醫療瀕臨崩潰，才會安排專機返台，抵台後將以救護車送到醫院接受治療，但實際狀況仍由外交部主責安排。

新冠肺炎 COVID-19

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