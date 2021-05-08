案1183機師疫調差一步 專家：除了時間 空間也得考量

指揮中心今日宣布華航諾富特事件再增兩名個案，50多歲的教官機師(案1183)與案1153因模擬器教學接觸，只差一小時就會被匡列，後續發現其太太(案1184)也感染。若這一小時能透過疫調及時掌握，是否可避免家庭群聚事件？專家表示，疫調確實不能只看時間，連空間也得納入原則。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，華航機師染疫事件已成聚光燈，雖然從時間來看，案1153的疫調程序沒有問題，卻疏忽了密閉空間的高風險，一般來說，從確診者發病日前兩天起算來匡列接觸者，但機師在航空器裡密閉空間接觸，往前匡列的時間要抓得更寬鬆，也顯示疫調經驗的重要性。

除了航空器，黃高彬也提醒，今後若與確診者有密閉空間的接觸，例如同搭一部電梯，應該把時間放寬，「寧可多匡列，也不要掛一漏萬」。

指揮中心之前宣布華航、諾富特事件觀察至五月十七日，如今又添一名機師染疫，而且造成家庭群聚，黃高彬認為，社區觀察期可能要再拉長。

為避免華航諾富特事件擴大，指揮中心啟動華航清零計畫，長程航班只要有入境第三地，機組員回國後要五天居家檢疫，第五天要鼻咽喉採檢，接著進行9天的加強自主健康管理，並分別在第7天、第9天、第12天做深喉唾液採檢，第14天再採檢一次鼻咽喉；短程航班也就是當天往返不入境他國的機組員，回國後採14天自主健康管理，並且在第7天採深喉嚨唾液，第14天鼻咽喉採檢。

黃高彬表示，相較於之前「3+11」，這樣的做法是可接受的，機師在值勤前後兩天通常多會休息，不至於外出，目前認為潛伏期14天，但一周內的發病機率高達七成，清零計畫相對有一半的機率可框住感染者，加上採檢次數增加，但他認為，這項計畫不應只對華航，所有航空公司都應比照辦理。 指揮中心今日宣布華航諾富特事件再增兩名個案，50多歲的教官機師(案1183)與案1153因模擬器教學接觸，只差一小時就會被匡列，後續發現其太太(案1184)也感染。圖為指揮中心公布案1184的行程。圖／指揮中心提供

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