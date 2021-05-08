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空服員淪「防疫祭品」？陳時中：看法有點偏頗
華航諾富特案持續延燒，指揮中心日前宣布華航「清零計畫」，將長班機組員的居家檢疫時間，從3天延到5天，另外還有9天加強版自主健康管理，且須採檢5次。有人認為，中央先關再說的舉動，讓空服員成為「防疫祭品」，喊話入境即篩檢。
對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上回應，這個看法有點偏頗，不論是3天還是5天的居家檢疫都還是會有漏網之魚，如果是入境篩檢可能又會漏掉更多可能染疫者。
陳時中說，為了空服員的生活，還是維持5天的居家檢疫，第5、14天採檢「咽喉鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」，共5次採檢，用密集檢驗的方式，顧及確診者自身跟家人的安全。
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