華航機師夫妻均染疫 陳時中：研判為內部傳播鏈

華航諾富特案增1機師及妻子染疫。指揮中心指揮官陳時中今天說，此機師曾和染疫機師（案1153）在機艙進行模擬機訓練共處狹小空間至少1小時，研判為華航內部傳播鏈。

華航諾富特案擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布再增2例確診病例，為50多歲華航機師（案1183）及其同住妻子（案1184），目前僅妻子確認為本土病例，機師感染源仍有待釐清。

陳時中表示，案1183曾於4月19日及22日執勤至越南和泰國，4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月28日擔任染疫機師（案1153）的模擬飛行訓練教官，研判當時被傳染的風險高，很有可能是本土病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，模擬機內的狀態和實際機艙相當類似，訓練過程中，兩人在狹小、密閉的空間內接觸至少1小時，雖然都有戴口罩，仍無法排除相互傳染可能，須進行病毒基因定序才能釐清。

陳時中說，案1183雖然曾於4月29日接種第一劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，但接種時可能已經染疫，來不及等到疫苗保護力產生。

值得注意的是，案1183確診前雖被匡列為案1153模擬機訓練的接觸者，卻沒有進行居家隔離。

莊人祥解釋，案1153於5月1日發病，疫調人員研判在4月29日、30日才具有傳染力，而模擬機訓練時間正好是4月28日晚間9時進行到11時，加上案1183採檢結果為陰性，因此僅列為觀察名單，並未隔離；如今案1183確診染疫，模擬機訓練當天曾接觸過的另外2人已被列為居家隔離對象。

陳時中表示，根據目前研判，此案為華航內部傳播鏈感染個案，目前其餘1279名機師都在嚴密監控中，希望儘早找出其他可能病例，穩住疫情。

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