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新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

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新增確診機師家人案1184 曾至內湖富邦銀行列足跡

聯合報 / 記者陳碧珠陳雨鑫蕭羽耘／台北即時報導
記者陳雨鑫／攝影
記者陳雨鑫／攝影

華航諾富特群聚新增兩名確診案例，分別為機師(案1183)及家人(案1184)，指揮官陳時中表示，這起家庭群聚足跡算單純，比較清楚的是5月5日在上午11點左右，在富邦內湖分行過，這個監測時間到5月19日。

至於案1183機師打過AZ疫苗卻染疫，他未到過諾富特，但與去過酒吧的機師(案1153)有接觸，陳時中說，案1183應該最有可能是在4月28日模擬訓練飛行時，被案1153染疫的可能性最高，4月29日接種疫苗，幾乎就是在他染疫後才接種的，所以基本上效果還沒出來，至少都要14天保護力才會出來。

此外，案1183是在模擬訓練中感染，目前來看就是747或是其他的機型等，就像是在機艙內就會有很近距離接觸，訓練至少就是一小時，裡面接觸都很長，當然都有戴口罩等，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這要等基因定序才能判斷。

案1153為本國籍30多歲男性，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，曾出沒松山區飛鏢運動酒吧、海真私房菜。

指揮中心說，案1184為1183的太太，是一般家庭主婦，沒有上班，被匡列的足跡，就是在內湖富邦銀行時只是辦事情，約停留10-20分鐘，有戴口罩。

案1184足跡。圖／指揮中心提供
案1184足跡。圖／指揮中心提供

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