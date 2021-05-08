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新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

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新增3例境外確診 自菲律賓、荷蘭入境

聯合報 / 記者陳碧珠陳雨鑫蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今天下午舉行臨時記者會。左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心今天下午舉行臨時記者會。左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1180及案1181)、荷蘭(案1182)入境。

指揮中心表示，案1180為菲律賓籍30多歲女性移工，今年4月23日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日出現流鼻水症狀，5月6日進行檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值37)。個案檢疫期間，未與其他人員接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1181為菲律賓籍30多歲男性船員，今年4月21日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月6日檢疫期滿，同日由公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。個案在臺期間並無症狀，已掌握同車接觸者1人，因有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心表示，案1182為印尼籍20多歲男性，今年4月21日自荷蘭搭機，於4月22日入境來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿後進行自主健康管理，5月7日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。個案檢疫期間並無症狀，已掌握同行接觸者1人，目前正進行自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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