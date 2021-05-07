諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成29人染疫，包含11名機師（含在澳驗陽確診機師）、1名空服員、5名飯店員工、1名外包染疫、6戶家庭群聚（11名家人確診），在基因病毒定序部分，今天中央流行疫情指揮中心再新增六例定序個案，均為英國變異株，其中，案1121、1111、1146、一起去酒吧的華航機師 (案1153)以及空服員(案1154)都是這起事件最多的英國病毒株，至於案1122的病毒定序與則與案1101相同，依照基因定序的相似程度，目前仍都在這三起不同感染來源範圍。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案1121、1111、1146定序結果都跟來源，都屬同樣群聚事件，序列相同，另外三案，就是1153根1154跟空服員跟足跡公布，也都是英國變異株，都是同一序列，目前這兩案都有出國史，目前列為感染原調查中，1153在潛伏期，除了出國外，也有到短暫到諾富特，來源釐清中。

至於1101跟1122是今天新增的定序結果，都是相同病毒序列，但與另外兩群不同，這是第三群出現，經過比對以及活動史，發病前二人都住過諾富特，他們都是出國直飛，但是外站不同，都列為調查中，後續會有更多資訊在做更多綜合研判。

案1111為在澳確診機師妻子，案1146則是10多歲的女兒，至於案1121則為案1078的老婆，目前尚有諾富特飯店60多歲房務女主管的兒子(案1134)還待定序，案1129均為同一個序列的英國病毒株。

目前三起感染源都為英國病毒株只是序列不同，其中，案1178、1179、1090、1091、1092、1120、1121、1127、1128、1129、1111、1135、1136、1146、1153、1154總計16人為相同序列的英國變異株。1101與1102則為一組，另外1102、1133、1137則為一組，仍是三起感染源。

今天新增是1121、1111、1146、1153、1154、1122，除了1122以外其他5人都是相同的英國變異株，目前指揮中心在這起群聚感染事件，已定序出22例個案。

至於6日最新確診的案1174，為諾富特飯店工程部員工，與案1120房務部主管及案1129房務部女主管有密切接觸，基因病毒定序應該沒那麼快檢出，但後續的定序結果仍深受關注。 羅一鈞表示，案1121、1111、1146定序結果都跟來源，都屬同樣群聚事件，序列相同，另外三案，就是1153根1154跟空服員跟足跡公布，也都是英國變異株，都是同一序列，目前這兩案都有出國史，目前列為感染原調查中，1153在潛伏期，除了出國外，也有到短暫到諾富特，來源釐清中。記者陳雨鑫／攝影 今天中央流行疫情指揮中心再新增六例定序個案，均為英國變異株。記者陳雨鑫／攝影

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