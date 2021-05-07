快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

聯合報 / 記者陳碧珠陳雨鑫蕭羽耘／台北即時報導
機師及旅館感染事件已定序個案及其關聯圖。圖／指揮中心提供
機師及旅館感染事件已定序個案及其關聯圖。圖／指揮中心提供

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成29人染疫，包含11名機師（含在澳驗陽確診機師）、1名空服員、5名飯店員工、1名外包染疫、6戶家庭群聚（11名家人確診），在基因病毒定序部分，今天中央流行疫情指揮中心再新增六例定序個案，均為英國變異株，其中，案1121、1111、1146、一起去酒吧的華航機師 (案1153)以及空服員(案1154)都是這起事件最多的英國病毒株，至於案1122的病毒定序與則與案1101相同，依照基因定序的相似程度，目前仍都在這三起不同感染來源範圍。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案1121、1111、1146定序結果都跟來源，都屬同樣群聚事件，序列相同，另外三案，就是1153根1154跟空服員跟足跡公布，也都是英國變異株，都是同一序列，目前這兩案都有出國史，目前列為感染原調查中，1153在潛伏期，除了出國外，也有到短暫到諾富特，來源釐清中。

至於1101跟1122是今天新增的定序結果，都是相同病毒序列，但與另外兩群不同，這是第三群出現，經過比對以及活動史，發病前二人都住過諾富特，他們都是出國直飛，但是外站不同，都列為調查中，後續會有更多資訊在做更多綜合研判。

案1111為在澳確診機師妻子，案1146則是10多歲的女兒，至於案1121則為案1078的老婆，目前尚有諾富特飯店60多歲房務女主管的兒子(案1134)還待定序，案1129均為同一個序列的英國病毒株。

目前三起感染源都為英國病毒株只是序列不同，其中，案1178、1179、1090、1091、1092、1120、1121、1127、1128、1129、1111、1135、1136、1146、1153、1154總計16人為相同序列的英國變異株。1101與1102則為一組，另外1102、1133、1137則為一組，仍是三起感染源。

今天新增是1121、1111、1146、1153、1154、1122，除了1122以外其他5人都是相同的英國變異株，目前指揮中心在這起群聚感染事件，已定序出22例個案。

至於6日最新確診的案1174，為諾富特飯店工程部員工，與案1120房務部主管及案1129房務部女主管有密切接觸，基因病毒定序應該沒那麼快檢出，但後續的定序結果仍深受關注。

羅一鈞表示，案1121、1111、1146定序結果都跟來源，都屬同樣群聚事件，序列相同，另外三案，就是1153根1154跟空服員跟足跡公布，也都是英國變異株，都是同一序列，目前這兩案都有出國史，目前列為感染原調查中，1153在潛伏期，除了出國外，也有到短暫到諾富特，來源釐清中。記者陳雨鑫／攝影
羅一鈞表示，案1121、1111、1146定序結果都跟來源，都屬同樣群聚事件，序列相同，另外三案，就是1153根1154跟空服員跟足跡公布，也都是英國變異株，都是同一序列，目前這兩案都有出國史，目前列為感染原調查中，1153在潛伏期，除了出國外，也有到短暫到諾富特，來源釐清中。記者陳雨鑫／攝影
今天中央流行疫情指揮中心再新增六例定序個案，均為英國變異株。記者陳雨鑫／攝影
今天中央流行疫情指揮中心再新增六例定序個案，均為英國變異株。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎 COVID-19 諾富特

延伸閱讀

AZ疫苗血栓疑雲未散 傳英國讓40歲以下選用他牌

英國地方選舉 蘇格蘭議會成焦點

華航諾富特案 4人康復解除隔離

英國地方選舉登場 蘇格蘭獨立議題受注目

相關新聞

諾富特染疫二度「+0」！ 今無本土、境外+5例

華航諾富特染疫風暴從4月20日起，已造成29人染疫，繼5月5日無本土案例後，今日再見「+0」沒有本土，但有五例境外確診個...

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成29人染疫，包含11名機師（含在澳驗陽確診機師）、1名空服員、5名飯店員工、1名外包染...

華航諾富特飯店事件裁罰 目前已罰115萬元

中央流行疫情指揮中心表示，針對諾富特飯店發生員工確診COVID-19事件，經6日邀集交通部、桃園巿政府、中華航空股份...

諾富特飯店違反傳染病防治法 桃市開第一張罰單

針對諾富特一館有華航宿舍卻維持餐飲營運問題，桃園市長鄭文燦今天表示違反觀光發展條例部分已移請交通部觀光局裁罰，另有關飯店...

華航案為何家庭群聚多、重症年輕？學者：都不是偶然

華航諾富特群聚感染已有28人確診，衍生六個本土家戶群聚。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及校友群今持續透過直播...

抗疫跑第一 小港醫院專責病房醫護100%完成疫苗接種

新冠肺炎疫情肆虐，守在專責病房照護病患的醫護首當其衝，高雄市衛生局鼓勵醫師人員施打疫苗，小港醫院率先響應，專責病房28名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。