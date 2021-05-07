諾富特混住 桃園市：曾明確不允許作防疫旅館

諾富特混住事件，遭爆今年2月就有民眾向中央檢舉。桃市府今天說，當時就知道樓上有機組員宿舍，但也明確表示不允許1館作防疫旅館，回報中央以為有改善才讓民眾持續入住。

對此，桃園市長鄭文燦今天上午列席議會總質詢後接受媒體聯訪時表示，市府3月4日勘查時就不允許諾富特1館作為防疫旅館，因此才讓1館依照採取原來的觀光飯店方式經營。

桃園市政府觀光旅遊局今天證實，今年2月就有民眾向中央流行疫情指揮中心檢舉，諾富特有檢疫機師混住情形，中央轉給桃園市府調查，當時市府就已知1館樓上有作為居檢處的華航宿舍。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評今天表示，市府在2月20日先行發函給衛福部、民航局及諾富特表示，「防疫旅館僅以諾富特2館為限，機組人員若需入住防疫旅館，應僅於核定範圍內收住相關人員」，並由航空業主管機關進行管理。

楊勝評表示，市府3月4日到諾富特進行實地會勘時，諾富特有表達1館想申請防疫旅館的意願，但市府認為1館動線難以分隔，因此有明確告知諾富特「1館不可作為防疫旅館」，當時並無發現有機組人員在1館內。

楊勝評表示，由於華航宿舍歸中央管理，中央也有要求華航做好管理，市府後續是以為諾富特沒有混住情形，才會核准民眾入住諾富特的旅遊補助。

諾富特分為1館（本館）和2館，2館去年10月被桃市府核定為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫旅館，1館沒申請，但1館高樓層機組員宿舍依交通部民用航空局法規作為居家檢疫處，卻未向桃市府報備、申請為「分層的防疫旅館」，桃市府仍視1館為一般旅館，造成一般客與檢疫機組員混居。

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