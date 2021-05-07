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北市拍板防疫旅館不分層 侯友宜：分艙分流嚴格控管

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到永和區永安公有市場視察防疫措施，侯友宜表示，跟媽媽表示敬意的方式很多，如果無法避免要外出，就要把防疫優先做好。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天到永和區永安公有市場視察防疫措施，侯友宜表示，跟媽媽表示敬意的方式很多，如果無法避免要外出，就要把防疫優先做好。記者江婉儀／攝影

台北市政府昨召開防疫會議確認，未來全台北市不再受理防疫旅館分層分流，將協調改為純防疫旅館或一般旅館。新北市長侯友宜今天到永和區永安公有市場視察防疫措施，侯友宜表示，早在疫情爆發時，新北市就責成防疫旅館全部清房，新北市11家防疫旅館都是分艙分流，沒有混居的狀況，並用紅、黃、綠燈號誌嚴格管控，沒有發生跟北市相同的狀況，上周也有解釋過。

總統蔡英文昨天視察中央流行疫情指揮中心時表示，面對母親節假期，一定要小心再小心，侯友宜表示，跟媽媽表示敬意的方式很多，如果無法避免要外出，就要把防疫優先做好。

侯友宜表示，母親節可以跟媽媽視訊電話、在家聚餐聊天，媽媽平安最重要，減少外出的機會也可以更安全，媽媽平安、全家平安最好，防疫做好最重要。

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