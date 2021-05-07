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新北6校停辦校慶 侯友宜：希望學校、家長多體諒
新北市教育局昨天宣布，新北市三蘆及雙和地區總計6校校慶全數停辦，新北市長侯友宜表示，他感謝學校非常配合，未來還會做滾動式檢討，如果足跡擴大進入學校有群聚問題，一定用最嚴格標準來管理，希望學校跟家長多多體諒。
侯友宜今到永安市場視察防疫措施，侯友宜表示，確診者足跡公布後，三重、蘆洲跟中永和剛好有學校準備舉辦校慶，教育局跟學校溝通後，因為確診者足跡有到過相關區域逗留，決定先不要辦校慶、延後擇期辦理。
教育局表示，三重、蘆洲、中和、永和區內，原定於5月24日前辦理校慶學校共計6校，包含仁愛國小、修德國小、中和國小、網溪國小、永平國小及福和國中。
永平國小於5月3日率先公布取消辦理校慶活動，其他5校也在校方討論評估後皆取消辦理，採最嚴謹戒備方式面對疫情，將待疫情趨緩後，再行評估是否辦理；其他行政區部分，則尊重學校決定取消或繼續辦理，若欲繼續辦理者，已請學校縮減校慶參與人數、落實各項防疫工作，以師生、市民健康安全為優先考量。
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