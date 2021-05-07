染疫風暴將開罰！ 基因定序新結果 陳時中下午2時說明

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成29人染疫，包含11名機師（含在澳驗陽確診機師）、1名空服員、6名飯店員工染疫、6戶家庭群聚（11名家人確診），在基因病毒定序部分迄今也完成16名個案，均為英國變異株，依照基因定序的相似程度，可歸納出三起不同感染源，尚有四名個案待定序將於今日指揮中心臨時記者會、由指揮官陳時中下午2時說明，並提供直播觀看。

目前尚待定序的個案包括有在澳確診機師妻子(案1111)及十多歲女兒(案1146)、案1078的妻子(案1121)以及諾富特飯店60多歲房務女主管的兒子(案1134)，四名個案都是家人，屬於家庭群聚感染，而案1078、在澳確診機師的兒子(案1090)、飯店60多歲女性主管案1129均為同一序列的英國病毒株。

昨日最新確診案1174為諾富特飯店工程部員工，與案1120房務部主管及案1129房務部女主管有密切接觸，基因病毒定序應該沒那麼快檢出，但後續的定序結果仍深受關注。

此次華航機師染疫造成飯店群聚染疫，也因為涉及華航督導不周，已請民航局報給指揮中心罰則，預計今天公布開罰金額。

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