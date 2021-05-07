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疫苗險 開放網路投保

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
金管會保險局昨天開放，疫苗險保單可以採網路投保。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局昨天開放，疫苗險保單可以採網路投保。記者戴瑞瑤／攝影

中央流行疫情中心公布昨日為止，有6萬人接種新冠肺炎疫苗，國人接種率不夠高，下周即將開放65歲銀髮族與軍人投保；金管會保險局昨（6）日宣布配合疫苗接種計畫，開放疫苗險可在網路上投保，即日起公布生效。

保險局近二年開放產險業者可在網路投保的商品除疫苗險外，尚有登山綜合險及海域活動險。

金管會日前核准兩家產險公司銷售疫苗保單，富邦產險年繳保費最低228元、保障35萬元；美商安達產險則用226元，可買到44.4萬元保障。兩張疫苗保單都對施打疫苗的不良反應提供保障，但富邦產險範圍較大，各種疫苗都保，安達僅承保新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

保險局說，配合新冠疫苗接種計畫，鼓勵保險業開發多元保險商品，保障國人接種疫苗所生的相關風險，以提升接種法定傳染病疫苗的意願，考量保險業已開辦疫苗接種保險商品，增訂疫苗接種綜合保險商品為網路投保的保險商品，以提供消費者更多元、即時的投保管道。此外，為健全保險業個人資料防護效能，金管會也修正「保險業辦理電子商務應注意事項」。考量保險業辦理網路投保業務及網路保險服務，擁有大量個人資料，為強化個人資料防護效能，增訂保險業者應取得個人資料管理系統（Personal Information Management System, PIMS）認證，為給業者調整期，本次修正規定後，一年生效。

新冠肺炎 COVID-19 保險 新冠疫苗 傳染病

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