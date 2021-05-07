公費新冠疫苗 擴大施打

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（6）日宣布，為儘速建立國內的社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，自5月10日起，開放實施計畫第七類、第八類對象接種新冠疫苗，這將讓全台志願役軍人17萬至18萬人，以及逾350萬65歲以上人口都能接受公費疫苗接種。

陳時中昨日並公布新增一例本土新冠肺炎確定病例，為機場防疫旅館諾富特飯店工程部男性30多歲員工；境外移入則暴增12例，分別自菲律賓、越南及印尼入境。

由於諾富特飯店發生防疫疏漏，使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所，進而爆發群聚感染，交通部觀光局昨日依《發展觀光條例》第53條第1項規定裁處罰鍰新台幣15萬元。

指揮中心說明，截至5月6日止，國內AZ新冠疫苗庫存量約24萬劑。陳時中日前指出，現有AZ疫苗，每天需施打8,000劑才用得完，但是目前只達到5,000多劑，因此要擴大公費接種對象至第七類和第八類。

另外，因應近期華航所屬機組員多起確診事件，指揮中心也正式公布清零計畫，自昨日起提升該航空機組員之檢疫措施規格及配套。首先是針對入境旅遊疫情第三級地區的長程航班部分，檢疫將改採五天居家檢疫加九天加強版自主健康管理，另外在採檢第五天及第14天時，需採檢「咽喉／鼻咽拭子」，第七、第九及第12天採檢「深喉唾液」。

其次，針對當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區的短程航班，檢疫將採14天一般自主管理，採檢時第七天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」。

由於國內爆發新冠肺炎群聚感染，台北市副市長黃珊珊昨日表示，中央到現在為止，仍未說明是否已出現不明原因的感染之本土案例，因此，雖然目前還未達市府按照中央標準訂定的SOP第一階段，不過，北市府將針對公有場館實施人數限制，預計下周三公布北市公有場管容留人數，加強八大類場所稽查，即將到來的母親節，將嚴禁飲食攤位，室內落實實聯制、戴口罩，室外活動落實總量管制等措施。

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