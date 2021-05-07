快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公費新冠疫苗 擴大施打

經濟日報 / 記者謝柏宏楊文琪／台北報導
自5月10日起，開放實施計畫第七類、第八類對象接種新冠疫苗。（本報系資料庫）
自5月10日起，開放實施計畫第七類、第八類對象接種新冠疫苗。（本報系資料庫）

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（6）日宣布，為儘速建立國內的社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，自5月10日起，開放實施計畫第七類、第八類對象接種新冠疫苗，這將讓全台志願役軍人17萬至18萬人，以及逾350萬65歲以上人口都能接受公費疫苗接種。

陳時中昨日並公布新增一例本土新冠肺炎確定病例，為機場防疫旅館諾富特飯店工程部男性30多歲員工；境外移入則暴增12例，分別自菲律賓、越南及印尼入境。

由於諾富特飯店發生防疫疏漏，使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所，進而爆發群聚感染，交通部觀光局昨日依《發展觀光條例》第53條第1項規定裁處罰鍰新台幣15萬元。

指揮中心說明，截至5月6日止，國內AZ新冠疫苗庫存量約24萬劑。陳時中日前指出，現有AZ疫苗，每天需施打8,000劑才用得完，但是目前只達到5,000多劑，因此要擴大公費接種對象至第七類和第八類。

另外，因應近期華航所屬機組員多起確診事件，指揮中心也正式公布清零計畫，自昨日起提升該航空機組員之檢疫措施規格及配套。首先是針對入境旅遊疫情第三級地區的長程航班部分，檢疫將改採五天居家檢疫加九天加強版自主健康管理，另外在採檢第五天及第14天時，需採檢「咽喉／鼻咽拭子」，第七、第九及第12天採檢「深喉唾液」。

其次，針對當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區的短程航班，檢疫將採14天一般自主管理，採檢時第七天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」。

由於國內爆發新冠肺炎群聚感染，台北市副市長黃珊珊昨日表示，中央到現在為止，仍未說明是否已出現不明原因的感染之本土案例，因此，雖然目前還未達市府按照中央標準訂定的SOP第一階段，不過，北市府將針對公有場館實施人數限制，預計下周三公布北市公有場管容留人數，加強八大類場所稽查，即將到來的母親節，將嚴禁飲食攤位，室內落實實聯制、戴口罩，室外活動落實總量管制等措施。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 疫情 諾富特 防疫旅館 AZ疫苗 志願役 健康管理

延伸閱讀

網傳蘆洲國小、湧蓮寺有疫情？ 指揮中心嚴正否認

蔡英文訪視指揮中心 陳時中：同仁合照很開心

飯店工程部員工也染疫 指揮中心：和房務主管業務接觸

請不支薪疫苗假不如病假？ 陳時中：將討論增病假天數

相關新聞

諾富特染疫二度「+0」！ 今無本土、境外+5例

華航諾富特染疫風暴從4月20日起，已造成29人染疫，繼5月5日無本土案例後，今日再見「+0」沒有本土，但有五例境外確診個...

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成29人染疫，包含11名機師（含在澳驗陽確診機師）、1名空服員、5名飯店員工、1名外包染...

華航諾富特飯店事件裁罰 目前已罰115萬元

中央流行疫情指揮中心表示，針對諾富特飯店發生員工確診COVID-19事件，經6日邀集交通部、桃園巿政府、中華航空股份...

諾富特飯店違反傳染病防治法 桃市開第一張罰單

針對諾富特一館有華航宿舍卻維持餐飲營運問題，桃園市長鄭文燦今天表示違反觀光發展條例部分已移請交通部觀光局裁罰，另有關飯店...

華航案為何家庭群聚多、重症年輕？學者：都不是偶然

華航諾富特群聚感染已有28人確診，衍生六個本土家戶群聚。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及校友群今持續透過直播...

抗疫跑第一 小港醫院專責病房醫護100%完成疫苗接種

新冠肺炎疫情肆虐，守在專責病房照護病患的醫護首當其衝，高雄市衛生局鼓勵醫師人員施打疫苗，小港醫院率先響應，專責病房28名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。