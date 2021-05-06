華航諾富特案 4人康復解除隔離

華航諾富特染疫案自4月下旬延燒，已累積29人確診新冠肺炎，疫情指揮中心今天下午公布，目前已4人康復解除隔離，分別為2名機師及2名家屬。

華航諾富特染疫案截至今天共29人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包含11名機師（含澳洲確診機師）、1名空服員、5名飯店員工、1名飯店外包商、6戶家庭群聚（11名家人確診）。

此案自今已有3名重症患者，分別為2名機師及諾富特飯店房務主管（案1120），中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案1120正插管治療，醫院預計2天內可移除呼吸器，不過當然還是看臨床決策。

張上淳表示，另外2名嚴重肺炎的機師逐漸痊癒，據胸部X光內容顯示持續進步，其中1人已經不需要氧氣，可以在病房內自己練習跑步。指揮中心指揮官陳時中也說，希望重症病人能早日脫離險境。

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