聽新聞
test
0:00 / 0:00
華航諾富特案 4人康復解除隔離
華航諾富特染疫案自4月下旬延燒，已累積29人確診新冠肺炎，疫情指揮中心今天下午公布，目前已4人康復解除隔離，分別為2名機師及2名家屬。
華航諾富特染疫案截至今天共29人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包含11名機師（含澳洲確診機師）、1名空服員、5名飯店員工、1名飯店外包商、6戶家庭群聚（11名家人確診）。
此案自今已有3名重症患者，分別為2名機師及諾富特飯店房務主管（案1120），中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案1120正插管治療，醫院預計2天內可移除呼吸器，不過當然還是看臨床決策。
張上淳表示，另外2名嚴重肺炎的機師逐漸痊癒，據胸部X光內容顯示持續進步，其中1人已經不需要氧氣，可以在病房內自己練習跑步。指揮中心指揮官陳時中也說，希望重症病人能早日脫離險境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言