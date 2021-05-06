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網傳蘆洲國小、湧蓮寺有疫情？ 指揮中心嚴正否認

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

諾富特飯店染疫水電工曾赴新北市蘆洲區飲料店，引發關注。網路流傳一段錄音檔，指蘆洲國小、湧蓮寺有疫情，中央流行疫情指揮中心今天對此嚴正否認。

通訊軟體LINE群組流傳一段錄音檔，疑為一名婦人錄下語音訊息，表示蘆洲國小、湧蓮寺不可以去，疫情又中了，此婦人還提到，陳時中還沒報告，但有人已打給她告知。

指揮中心發言人莊人祥今天在記者會上鄭重否認此事，他強調，湧蓮寺與蘆洲國小沒有任何確診病例。

指揮中心指揮官陳時中也表示，應是有人曾經發燒送驗，但結果陰性，且送採檢者很多，不能當作疑似個案。他指出，確診者足跡公布還是要注意，免得引發不必要恐慌。

此外，台北市長柯文哲質疑疫苗接種順率錯誤，機組人員應第一優先，但指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎直言，機組員接種順位排序比守住醫療量能醫護優先，會讓台灣變成國際笑話。

指揮中心記者會上媒體提問此事，陳時中表示，各地會根據社會情況與案例不同，來排列優先接種順序，起初列出一至八類優先順序，但外界反映意見，指揮中心會適度調整。

陳時中舉例，日前新增公布高風險個案的同住家人也列入優先接種，就是根據此次與先前部立桃園醫院群聚事件，親密接觸者比例風險相對高，因此將高風險同住家人排在前面。

陳時中表示，疫苗接種優先順序會根據實際情況調整，不會公布後就非要照順序不可，所以沒有說誰要笑誰，大家情況各有不同。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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