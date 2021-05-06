諾富特混住事件 鄭文燦：協調一館華航宿舍外移

華航諾富特飯店疫情延燒，桃園市長鄭文燦今天表示，將協調諾富特二館持續作為外籍機組員的過境旅館，諾富特一館的華航宿舍外移，市府可以支援華航宿舍外移的部分，但如果一館要做華航宿舍，就不能營業。

鄭文燦今天下午主持防疫會議時表示，現行諾富特二館是外籍機組員的過境旅館，一館是有華航宿舍的一般觀光旅館，但由於一館的宿舍作為機組員檢疫處後，與一般旅客發生混住情形，因此未來一館的華航宿舍可能要移到二館，外籍機組員就得在諾富特外另外找防疫旅館。

對此桃園市衛生局長王文彥表示，由於台灣沒有其他的過境旅館，如果外籍機師要移到諾富特外，恐會找不到地方；鄭文燦隨後指示，「如果二館做外籍機師過境旅館，華航宿舍就不能在一館，如果一館要做華航宿舍，就不能營業（作為觀光旅館）」，這部分已跟華航董事長謝世謙討論過。

鄭文燦說，可協調將二館持續作為外籍機組員的過境旅館，一館的華航宿舍則外移，市府可以支援華航宿舍外移的部分，讓諾富特二館留給外籍機師做過境旅館，「但這跟華航的意見不太一樣，最後還是要尊重華航意見」，大原則就是要獨棟、不能分層，最後決定權是在民航局。

桃園市觀旅局長楊勝評表示，桃園目前的一般防疫旅館有19家，3日已協助優先安排防疫旅館的30名工作人員至衛福部桃園醫院施打疫苗，後續將再協助安排陸續施打，下週會開始進行19間防疫旅館的總體檢。

楊勝評說，因應諾富特清空，桃園目前支援3間防疫旅館協助收住機組人員，分成外籍機組員2家、華航機組員1家，目前的程序都是按照防疫旅館的規範進行，後續諾富特恢復之後，長期的運作部分今天下午會和中央討論。

楊勝評說，因為機組人員的收容時間很短，如果用防疫旅館的靜置、消毒標準，仍嫌不夠，所以後續會再跟中央反映。

桃園市政府環保局表示，防疫消毒大隊針對市內404處人潮眾多熱點，10日起由原來每2週1次改為每週1次，5月底後再視疫情發展調整。

針對社區防疫等級的部分，王文彥建議，所有的活動能延期的延期、能縮小的縮小，鄭文燦指示，危險期的兩個時間點是5月17日和5月底，屆時要做檢查，此外活動部分可以延到5月底最保險，目前有些活動已經延期了，包括有3800人要參加的海風馬拉松。

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