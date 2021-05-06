「清零計畫」針對華航？ 陳時中：其他航空公司無群聚狀況

指揮中心今天宣布針對華航執行「清零計畫」，除增加檢疫天數，也增加採檢頻率。指揮中心指揮官陳時中表示，原本有討論更嚴苛方案，但華航是經濟運輸的命脈，現在是兼顧運量以及檢疫，最後較好的方案。

陳時中表示，對於華航機師擴大採檢專案，1279人已經驗了97.5％，其中也有重複檢驗，陽性個案沒有增加。若是全部關起來14天會空運有影響，因此以採檢加上加強版自主健康管理的方式，希望可以短時間確保機組員安全，跟社區社會安全。

目前除了長程航班機組員增加居家檢疫天數外，也在入境不同的天數分別實施多次鼻咽拭子和深喉採檢；當天往返跟當地沒有接觸的短程航班，則維持14天自主健康管理，第七天做深喉唾液採檢，第14天採檢鼻咽，要確保安全、及早清零。

而清零計畫現僅針對華航，但有機組員認為不管哪一家航空到外站風險相同。陳時中說，其他航空公司沒有群聚狀況，所以就是針對外站好好管。

他說，清零計畫中有一塊就是針對外站管理。在外站時不管是人員接觸或場地接觸都有風險，因此要求航空公司依照ＷＨＯ的旅館防疫準則，修訂流程與檢查表，相關旅社出現確診報告提出應變計畫。若已經清零加上外站安全，檢疫措施可以簡化，而有些國外的機師確診，時間觀察不足，需要緊急應變情況。

陳時中表示，就像醫院、專責醫院風險也一樣，當初部桃事件就會增加檢疫與檢驗，就只針對部桃，不會針對其他醫院，這次也是針對華航不會針對其他航空公司。但其他航空公司會請民航局督導，指引比照WHO制度更完善，檢查更密集。 指揮中心今天宣布針對華航執行「清零計畫」。圖／指揮中心提供

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