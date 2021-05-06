快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縣長打疫苗了沒？王惠美直白說出還沒打的原因

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左3）日前關心縣內防疫人員施打COVID-19 AZ疫苗的情況，但她至今還未施打，今天在答覆議員質詢時說出未打的原因。本報資料照片／記者劉明岩攝影
彰化縣長王惠美（左3）日前關心縣內防疫人員施打COVID-19 AZ疫苗的情況，但她至今還未施打，今天在答覆議員質詢時說出未打的原因。本報資料照片／記者劉明岩攝影

近日來，因新冠肺炎疫情升高，彰化縣議員吳韋達在縣政總質詢時，關心彰化縣施打COVID-19 AZ疫苗的情況，還追問縣長王惠美是否已經施打，王惠美直白仍未施打原因，答覆說，「我的醫生說我有吃荷爾蒙的藥」；衛生局長葉彥伯接話說，打疫苗還是要回到主治醫師的評估。

衛生局局長葉彥伯表示，因近來疫情升高，疫苗打氣確有上升，中央共撥付彰化縣6500劑疫苗，到昨天為止共打了約兩千劑，也有請醫師公會、中醫師公會、診所協會等單位幫忙鼓勵。

吳韋達並關切疫苗已過了保存期限，葉彥伯說，目前中央撥付的疫苗的保存期限，可以到6月。公費對象主要是所有醫事人員、行政機關防疫人員，如衛生局同仁，還包括第一線村里幹事協助居家檢疫等都算，以及同住的人，1到3類加起來將近快3萬人，到昨天為止打了約2千人。

自開放施打疫苗以來，縣長王惠美是否施打一直受到關切，吳韋達即利用總質詢進一步追問。葉彥伯說，縣政府各級主管行程都很滿，按照中央規定，預約門診，然後經過醫生評估可以再來打。但吳韋達仍要縣長王惠美答覆，王惠美也很爽快地說：「我的醫生說我有吃荷爾蒙的藥。」葉彥伯補充說，所以打疫苗還是要回到主治醫師的評估。

縣議員賴清美也針對最近桃園防疫旅館爆發群聚感染一事，質詢彰化縣一般旅客會不會跟居檢對象混住防疫旅館情形，葉彥伯表示，彰化縣共有15家防疫旅館，提供340間可供防疫入住，其中約有5間是提供移工居檢之用；在這15間當中，有12家旅館全數提供居檢之用，另外3間旅館主要是獨棟的汽車旅館，經過稽查確認動線有達到區隔與分艙分流，認為是做到防疫要求，但近期也會希望防疫旅館的工作人員都能接種疫苗。

由於最近謠傳彰化縣有新冠肺炎確診病例，莊陞漢議員表達關切，葉彥伯強調，彰化縣今年仍是零確診。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

打造長青城市 彰化縣589村里都將設關懷據點

門徒向耶穌下跪非求婚 廣達游於藝有童趣彰化縣長笑了

交部稱僅協助合理捷運計畫 彰縣府：放話無濟於事

油桐花盛開逾五成 員林藤山步道賞花趣

相關新聞

諾富特染疫二度「+0」！ 今無本土、境外+5例

華航諾富特染疫風暴從4月20日起，已造成29人染疫，繼5月5日無本土案例後，今日再見「+0」沒有本土，但有五例境外確診個...

下周一起…逾65歲可打公費AZ 軍人也開放接種

華航、諾富特群聚風暴持續擴大，昨天又新增一名本土個案（案一一七四），為飯店工程部員工，曾與飯店房務部主管（案一一二○）及...

華航諾富特混宿爭議 3方面咎責恐比照紐籍機師罰百萬

華航諾富特染疫案自4月下旬延燒，截至目前已有29人染疫，同時暴露出防疫旅館管理漏洞，中央地方更遭批互踢皮球，權責不清。中...

「阿娥」指蘆洲國小、湧蓮寺有確診者 廟方已報警

網路謠傳某音檔，指新北市蘆洲國小、湧蓮寺有新冠肺炎群診者，且有名「阿娥」已告訴她。由於新北三蘆地區有名李翁月娥市議員，外...

華航機師+諾富特旅館感染群聚事件 28人確診關係圖一次看

華航及諾富特旅館新冠肺炎群聚案不斷擴大，累計確診人數超越部桃群聚案（21人確診），目前共28人確診，包括11名華航本國籍及外國籍機師、1名空服員、6起家庭群聚共11人感染、4名諾富特飯店員工、1名飯店外包商染疫...

16例英變異株來自三感染源 專家：社區已有少數未發現病例

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成廿八人染疫，昨天無新增個案，指揮中心公布最新病毒基因定序報告，又發現八名確診者感染英國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。