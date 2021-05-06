縣長打疫苗了沒？王惠美直白說出還沒打的原因

近日來，因新冠肺炎疫情升高，彰化縣議員吳韋達在縣政總質詢時，關心彰化縣施打COVID-19 AZ疫苗的情況，還追問縣長王惠美是否已經施打，王惠美直白仍未施打原因，答覆說，「我的醫生說我有吃荷爾蒙的藥」；衛生局長葉彥伯接話說，打疫苗還是要回到主治醫師的評估。

衛生局局長葉彥伯表示，因近來疫情升高，疫苗打氣確有上升，中央共撥付彰化縣6500劑疫苗，到昨天為止共打了約兩千劑，也有請醫師公會、中醫師公會、診所協會等單位幫忙鼓勵。

吳韋達並關切疫苗已過了保存期限，葉彥伯說，目前中央撥付的疫苗的保存期限，可以到6月。公費對象主要是所有醫事人員、行政機關防疫人員，如衛生局同仁，還包括第一線村里幹事協助居家檢疫等都算，以及同住的人，1到3類加起來將近快3萬人，到昨天為止打了約2千人。

自開放施打疫苗以來，縣長王惠美是否施打一直受到關切，吳韋達即利用總質詢進一步追問。葉彥伯說，縣政府各級主管行程都很滿，按照中央規定，預約門診，然後經過醫生評估可以再來打。但吳韋達仍要縣長王惠美答覆，王惠美也很爽快地說：「我的醫生說我有吃荷爾蒙的藥。」葉彥伯補充說，所以打疫苗還是要回到主治醫師的評估。

縣議員賴清美也針對最近桃園防疫旅館爆發群聚感染一事，質詢彰化縣一般旅客會不會跟居檢對象混住防疫旅館情形，葉彥伯表示，彰化縣共有15家防疫旅館，提供340間可供防疫入住，其中約有5間是提供移工居檢之用；在這15間當中，有12家旅館全數提供居檢之用，另外3間旅館主要是獨棟的汽車旅館，經過稽查確認動線有達到區隔與分艙分流，認為是做到防疫要求，但近期也會希望防疫旅館的工作人員都能接種疫苗。

由於最近謠傳彰化縣有新冠肺炎確診病例，莊陞漢議員表達關切，葉彥伯強調，彰化縣今年仍是零確診。

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