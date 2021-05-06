無法排除社區有無病毒 李秉穎：希望連續14天本土加零

華航諾富特群聚事件，多名確診者可傳染期出入公共場所，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，疫情已在社區感染邊緣，任何可能性都有，社區裡面也可能有病毒存在。台大流病所教授陳秀熙昨則透過例行科學防疫直播指出，不能排除社區還有少數病例，鼓勵民眾繼續落實個人防疫措施，疫情星火就不致燎原。

《周玉蔻嗆新聞》今上午訪問中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎，主持人周玉蔻頻斥責陳秀熙及報導陳言論之媒體，積極尋求李秉穎的認同。李秉穎表示，「我不針對個人，我都針對言論，不要再挖陷阱，我跟陳秀熙很好，我們都推動疫苗和群體健康，我根本沒說，都是你在說。」

「不排除社區仍有少數沒被發現的病毒存在，但也不排除沒有。」李秉穎在節目後接受媒體聯訪時表示，一切都是未知數。他分析，去年有十個找不到感染源的社區感染個案，還有郵輪乘客及磐石艦確診者進入社區，也出現過院內感染，但最後都沒有擴散出去，顯示民眾落實防疫，可以讓群聚局限於小規模，不演變為大規模。

「會不會大規模社區感染，是未定之天，要繼續觀察。」李秉穎在節目上表示，社區中可能存在的病毒，是有可能變成引爆點，但「我們不會看著他發生，而是要去阻止他」。每次有確診者進入社區或出現找不到感染源的個案，當然都很緊張，如果社區感染源一傳三、三傳九，一個月就傳了幾千人，「可是沒有發生，代表我們防疫做的滿好的。」

李秉穎表示，已公布詳細公布足跡、追蹤所有接觸過的人，在群聚中最後一位確診者公布後的兩個禮拜以內，要密切觀察有無其他感染者，理想狀況是希望能「連續＋0」兩周。現在印度疫情很嚴峻，是因為民眾輕忽疾病嚴重程度，照常舉辦超大規模宗教活動，但台灣民眾絕不會如此，「有疫情就連餐廳都不敢去了」，現在只要繼續做好保持社交距離、勤洗手、戴口罩，不要隨手亂摸眼睛和鼻子。

「台灣已經歷那麼多風浪，大家為何這麼沒信心？」李秉穎表示，美國彭博因為台灣疫苗施打率低，讓台灣在「防疫韌性排行榜」從第三名降階到第五名，這是積分方式不公平。「我們沒有疫苗就做得比你們有疫苗還要好。」李秉穎認為疫苗獲取的計分比例不應該這麼多，因為最後的防疫成績才是最重要的，如果優先族群打完，可以考慮盡快開放全民接種。

周玉蔻問，如果口罩沾到口紅還可以戴嗎？李秉穎表示，沾到口紅還是可以戴，但是可能會滋生細菌，或是弄髒臉頰。

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