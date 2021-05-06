防疫旅館改進 李秉穎：比照「醫院評鑑」出動專家小組巡查

華航諾富特群聚事件暴露出防疫旅館管理有諸多漏洞，中央地方遭批互踢皮球，權責不清，指揮中心不斷強調，是地方該需要監督旅館落實相關指引。媒體報導已指出，地方及旅館第一線在落實明顯遇到困難，中央若不能借此機會檢視和檢討，光喊要落實，能從經驗學習、促成進步嗎？

對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎今援引「醫院評鑑」的做法，提供了具體建議。李秉穎表示，防疫旅館要落實政策規定，在每個旅館的情形不一，結果就早成執行的嚴謹度、密度都不一。加上「分艙分流」很複雜，「你去上半天、一天的課，可能還是不知道怎麼做」，更何況每個旅館的環境都不同。

李秉穎建議，要確保防疫旅館落實防疫指引，最好可以比照醫院評鑑，都要有專家小組實地去觀察現場環境、點出可能的疏漏、做出重要的建議，同時也讓現場人員可以當面向專家請教，如此才可能做得完全。上述過程就是「醫院評鑑」在做的，也是集中檢疫所剛設置的時候所做的，防疫旅館如果可以照這樣去做，會比較保險。

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