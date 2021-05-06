【圖解】華航機師+諾富特旅館感染群聚事件 29人確診關係圖一次看

華航及諾富特旅館新冠肺炎群聚案不斷擴大，累計確診人數超越部桃群聚案（21人確診），目前共29人確診，包括11名華航本國籍及印尼籍機師、1名空服員、6起家庭群聚共11人感染、5名諾富特飯店員工、1名飯店外包商染疫。

這起共17起本土案例、12名機師組員感染源調查中（案1078.1079.1091.1092.1100.1101.1102.1105.1122.1153.1154.澳洲確診機師）。目前從變異株序列發現，諾富特事件跟華航機師有一定的關聯性，我們用圖表帶出這29人關係圖。

華航（累積20位）：

共11名機師、1名空服員確診。 其中有5名機師再傳染給家人： (1)案1078傳染給妻子 (2)澳洲確診機師傳染給妻子.兒子.女兒 (3)案1102傳染給兒子.女兒 (4)抗體陽性3號傳染給兒子 (5)抗體陽性1號傳染給妻子

諾富特旅館（累積9位）：

飯店相關人士，包含房務部主管、餐飲部.房務部.工程部員工及1外包水電工共6人確診（案1120.1127.1128.1129.1145.1174）。 其中有1位主管（案1129）再傳染給3家人（先生.女兒.兒子）。

查病毒基因定序找關連性：

醫療應變組副組長羅一鈞5日公布部分病毒基因定序結果，找出他們的關聯性，目前發現28位確診者中，共有17位驗出是英國變異病毒株，有三組不同序列。

(1)英國變異株序列A，13位： 發現諾富特相關7人都屬於英國變異株，與部分華航機師相同序列，代表諾富特事件跟華航機師有一定的關聯性。 4位機師（案1078.1079.1091.1092）、澳洲確診機師兒子（案1090）、6位諾富特主管.員工.外包商（案1120.1127.1128.1129.1145.1174）、諾富特主管案1129的先生.女兒（案1135.1136） (2)英國變異株序列B，3位： 1位華航機師（案1102）及其未滿五歲兒子.女兒（案1133.1137） (3)英國變異株序列C，1位： 華航機師（案1101）

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