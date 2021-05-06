快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路大數據／民眾關注度華航事件不如部桃？網友只對這件事最擔心

聯合新聞網 / 源大數據提供

因華航機師與諾富特員工感染事件的爆發，國內疫情再次升溫。不過，蘇貞昌院長在日前向媒體提及民眾防疫有所鬆懈的問題。為了瞭解民眾對國內疫情的態度，源大數據團隊透過uMiner全媒體數據監測與分析工具比較本次華航諾富特事件與1月中的部桃事件的網路社群大數據，看看國內民眾是否對疫情的關注度有所下降。

部桃醫院事件社群聲量趨勢圖。圖／源大數據提供
部桃醫院事件社群聲量趨勢圖。圖／源大數據提供

華航諾富特事件社群聲量趨勢圖。圖／源大數據提供
華航諾富特事件社群聲量趨勢圖。圖／源大數據提供

聲量趨勢圖比較 部桃討論數遠贏過華航諾富特事件

從部桃跟華航諾富特的聲量趨勢圖發現，部桃事件與華航諾富特事件的聲量趨勢雖然類似，不過部桃事件時的單日聲量高峰達到近15萬筆討論數，而華航諾富特事件單日聲量高峰才勉強超過2萬筆，可見兩起事件的的討論度有著極大的落差。而從社群互動數據，更明顯可以看出部桃醫院事件不論是在臉書表情總數、社群聲量以及傳播度都遠超過華航事件，反映出民眾對本次華航諾富特疫情的關注度確實不如部桃事件。針對這個現象，陳時中部長曾於訪談節目解釋，原因來自於部桃事件有和平醫院的既視感，民眾擔心封院行動會重演，加上部桃事件環境人員多為體弱多病的患者，華航事件人員身體相對健康，所以民眾較不緊張。

部桃醫院事件與華航諾富特事件社群互動數比較。圖／源大數據提供
部桃醫院事件與華航諾富特事件社群互動數比較。圖／源大數據提供

不過，從社群數據的分析結果也可以發現，有一項資訊仍是國內民眾高度關心且積極分享的，就是病例個案的足跡與活動史。從下圖不難發現，網友對華航諾富特事件相關個案的足跡活動有較高的分享數，可見網友對本次疫情事件的足跡相關資訊仍然相當警惕。例如：衛生福利部粉絲專頁公布個案1129的足跡與活動史時，分享數就高達7000多次。由此可見，網友雖然對疫情的討論可能不如過往，但是對於病例個案的活動足跡仍然高度關注與警惕，以保護自己或身邊的人。

疫情事件足跡相關分享數比較。圖／源大數據提供
疫情事件足跡相關分享數比較。圖／源大數據提供

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

諾富特染疫二度「+0」！ 今無本土、境外+5例

華航諾富特染疫風暴從4月20日起，已造成29人染疫，繼5月5日無本土案例後，今日再見「+0」沒有本土，但有五例境外確診個...

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成29人染疫，包含11名機師（含在澳驗陽確診機師）、1名空服員、5名飯店員工、1名外包染...

華航諾富特飯店事件裁罰 目前已罰115萬元

中央流行疫情指揮中心表示，針對諾富特飯店發生員工確診COVID-19事件，經6日邀集交通部、桃園巿政府、中華航空股份...

諾富特飯店違反傳染病防治法 桃市開第一張罰單

針對諾富特一館有華航宿舍卻維持餐飲營運問題，桃園市長鄭文燦今天表示違反觀光發展條例部分已移請交通部觀光局裁罰，另有關飯店...

華航案為何家庭群聚多、重症年輕？學者：都不是偶然

華航諾富特群聚感染已有28人確診，衍生六個本土家戶群聚。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及校友群今持續透過直播...

抗疫跑第一 小港醫院專責病房醫護100%完成疫苗接種

新冠肺炎疫情肆虐，守在專責病房照護病患的醫護首當其衝，高雄市衛生局鼓勵醫師人員施打疫苗，小港醫院率先響應，專責病房28名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。