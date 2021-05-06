網路大數據／民眾關注度華航事件不如部桃？網友只對這件事最擔心

因華航機師與諾富特員工感染事件的爆發，國內疫情再次升溫。不過，蘇貞昌院長在日前向媒體提及民眾防疫有所鬆懈的問題。為了瞭解民眾對國內疫情的態度，源大數據團隊透過uMiner全媒體數據監測與分析工具比較本次華航諾富特事件與1月中的部桃事件的網路社群大數據，看看國內民眾是否對疫情的關注度有所下降。

部桃醫院事件社群聲量趨勢圖。圖／源大數據提供

華航諾富特事件社群聲量趨勢圖。圖／源大數據提供

聲量趨勢圖比較 部桃討論數遠贏過華航諾富特事件

從部桃跟華航諾富特的聲量趨勢圖發現，部桃事件與華航諾富特事件的聲量趨勢雖然類似，不過部桃事件時的單日聲量高峰達到近15萬筆討論數，而華航諾富特事件單日聲量高峰才勉強超過2萬筆，可見兩起事件的的討論度有著極大的落差。而從社群互動數據，更明顯可以看出部桃醫院事件不論是在臉書表情總數、社群聲量以及傳播度都遠超過華航事件，反映出民眾對本次華航諾富特疫情的關注度確實不如部桃事件。針對這個現象，陳時中部長曾於訪談節目解釋，原因來自於部桃事件有和平醫院的既視感，民眾擔心封院行動會重演，加上部桃事件環境人員多為體弱多病的患者，華航事件人員身體相對健康，所以民眾較不緊張。

部桃醫院事件與華航諾富特事件社群互動數比較。圖／源大數據提供

不過，從社群數據的分析結果也可以發現，有一項資訊仍是國內民眾高度關心且積極分享的，就是病例個案的足跡與活動史。從下圖不難發現，網友對華航諾富特事件相關個案的足跡活動有較高的分享數，可見網友對本次疫情事件的足跡相關資訊仍然相當警惕。例如：衛生福利部粉絲專頁公布個案1129的足跡與活動史時，分享數就高達7000多次。由此可見，網友雖然對疫情的討論可能不如過往，但是對於病例個案的活動足跡仍然高度關注與警惕，以保護自己或身邊的人。

疫情事件足跡相關分享數比較。圖／源大數據提供

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