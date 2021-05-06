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諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

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華航清零計畫展開？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導

華航、諾富特造成28人染疫。昨雖無新增個案，但相關防疫措施及個案感染途徑仍是關注焦點。中央流行疫情指揮中心今天下午2時將舉行臨時記者會，由指揮官陳時中對外說明疫情及防疫作為。

陳時中昨表示，因華航整體狀況待釐清，華航機組員檢疫從三天延長至五天，並將執行清零計畫，相關方案預計今天公布。

另避免新冠肺炎疫苗浪費，陳時中昨也說，「真的不希望報廢」，因此最近就會開放第七類、第八類等公費接種對象，包括65歲以上長者及國軍。是否今天公布，也是外界關注焦點。

指揮中心下午2時舉行記者會。圖／指揮中心提供
指揮中心下午2時舉行記者會。圖／指揮中心提供

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