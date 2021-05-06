華航諾富特累積28病例 李秉穎：未必比桃醫群聚嚴重

華航諾富特染疫案目前累積28人確診新冠肺炎，感染人數超過衛福部桃園醫院群聚的21名病例，但國內專家表示，此案未必比桃醫群聚嚴重，以殺傷力而言，桃醫群聚更讓人緊張。

華航諾富特染疫案自4月中旬延燒至今，目前共有28人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包含11名機師（含澳洲確診機師）、1名空服員、5名飯店員工染疫、6戶家庭群聚（11名家人確診）。

疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午在電台節目中表示，雖以疫情規模而言，華航諾富特染疫案人數較多桃園醫院群聚多，但其實兩者對於社區影響差不多，除機師或飯店員工，目前社區個案都還是家庭內親密接觸傳者，如機師家人或飯店房務員工家人。

李秉穎說明，疫情嚴重與否不單憑感染人數，桃醫群聚染疫醫師接觸者多是身體虛弱的患者，醫院病患感染後，重症率及死亡率會增加，防疫旅館人員僅接觸健康旅客，以傷害力而言，桃醫群聚較嚴重。整體來說，華航諾富特染疫案與桃醫群聚嚴重度差不多。

昨天是華航諾富特案時隔12天，首次沒有新增確診病例。李秉穎提醒，該案需要2週無相關疫情，才代表平安度過。華航諾富特案確實有破口存在，可能散播到社區中，但未必會造成大規模社區感染，現階段病例都是有關聯性，可見勤洗手、戴口罩政策有效果。

李秉穎表示，民眾應提高警覺，落實口罩政策，接種新冠肺炎疫苗可以減少罹病、重症及死亡風險，形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，呼籲符合目前公費疫苗接種對象者儘速施打。防疫旅館應加強稽核制度，由稽查人員定期抽查，若發現分流動線重疊就需積極改進。

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