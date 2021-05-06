華航機師投書／家屬送來的物品都要拆封...我在陽明山檢疫所的日子

飛行員以世界上所見所聞，來期待自己的國家，有什麼不對？更何況只是要求最基本的衛生和尊重，如果政府連這樣的批評都不能接受、檢討，反而帶頭誤導輿論攻擊提議者，還談得上什麼謙卑？還談得上什麼民主進步？

組員臨時被匡列為染疫高風險者而轉移至陽明山，突然延長的十四天隔離檢疫期，許多組員未攜帶足夠的日用物品，而集中檢疫所的管理規定却禁止家屬轉交刮鬍刀、指甲剪，這些物品都是用於個人衛生，以保障人民健康為主旨的集中檢疫所，竟然不許個人維持整潔。

除此之外，玻璃容器、金屬罐頭及延長線亦於禁止之列，其用意在於防止組員自殺，此種說辭荒唐可笑之極，若人一心求死，方法有千百種，諷刺的是，房間裡有大面積的更衣鏡，還有電視電線、訊號線、網路線，以管理規定標準來看樣樣致命，真是危險。家屬送來食品補充營養，增強身體抵抗力，難免有玻璃容器及金屬罐頭，以便保存，難道家屬送來的食品只能是泡麵、零食和點心？

至於家屬送交物品的安全檢查，凡事拆封，政府說辭為曾查獲毒品等禁物，但政府行政應有比例原則，集中檢疫所非監獄，居住者全部為無前科且有正當職業之良民，其親屬挾帶違禁品的機率微乎其微，而執法過當就是侵害人民正當權益！

執法過當就是侵害人民正當權益！

退一萬步說，若真要防範自殺，解除不合理管理規定更有成效。

見微知著，政府行政治標而不治本，掩耳盜鈴，而且與實情脫節，執政者傲慢地活在自以為的白色象牙塔裡。政府行政應以服務人民為目的，而非只是為了省事而犧牲人民權益便宜行事。人民受到不平反應，還擺出一付老大姿態：就此一家別無分號，愛用不用請便，說好的謙卑呢？說好的傾聽人民的聲音呢？

社會大眾不明事理一面倒的批判機師，的確，暴力不能解決問題，但暴力能解決提出問題的人，面對這樣不公的言論攻訐，面對高染疫風險仍堅守崗位為國家運送物資的空勤人員，國家的態度是火上加油還是袖手旁觀？現今媒體上充斥政府所公佈各集中檢疫所整齊清潔的美好樣板，看來政府是不打算面對機師所反應清掃不徹底而有染疫風險的疑慮。

防疫不能有破口，但防疫的壓力和挫折要有出口，眾位機師，你們就好人做到底吧。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

圖為陽明山檢疫所的內部情景。作者提供

圖為陽明山檢疫所的內部情景。作者提供

圖為陽明山檢疫所的內部情景。作者提供

圖為陽明山檢疫所的內部情景。作者提供

圖為陽明山檢疫所的內部情景。作者提供

商品推薦