諾富特到底誰來管？ 陳時中：今天下午開會一次說清楚

諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。記者鄭超文攝影／報系資料照

諾富特飯店群聚，意外發現諾富特身兼數職，不僅是防疫旅館、外籍航空機師指定過境旅館，也能收一般旅客。其中諾富特疑未落實獨立管理分層防疫旅社的問題，進而導致飯店內感染，但防疫旅館及過境旅館的主責單位爆爭議，桃園市政府不認、中央則說明是地方權責，雙方相互甩鍋，反而出現管理漏洞。

衛福部長陳時中今出席立院衛環委員會時表示，今天下午將會把法規拿出來，找桃園市府、華航、民航局出席，清楚釐清各自權責，而此次諾富特飯店管理上應該也有違規之處，將待法制組釐清後開罰。

陳時中表示，諾富特當初是將二館申請為防疫旅館，目前最爭議之處，應該是一館被民航局指定為「外籍航空機組員過境使用」，桃園市政府認為被列為防疫旅館的二館，才是他們管理的業務，一館他們則完全不清楚，執行起來才會出現問題，今天下午也將會開會說明清楚。

陳時中表示，至於諾富特飯店本身，應該也有違規的問題，但後續還要交給法制組弄清楚。

外界批評桃園市長鄭文燦在此事件甩鍋，陳時中說沒有什麼甩鍋的問題，現在就是要把事情弄清楚。至於地方一直說機組員入住的檢疫旅館造冊，民航局都沒有給地方政府，陳時中表示，檢疫旅館的名單，沒有一定要給地方。權責的問題今天下午將開會一次說明清楚。

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