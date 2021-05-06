疫苗接種不支薪假 上路

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（5）日宣布，為強化接種新冠疫苗意願，擴大防疫效果，保障疫苗接種者權益，5月5日起實施不支薪疫苗接種假。陳時中同時也指出，為了讓目前接種的AZ疫苗加速打完，指揮中心將擴大疫苗接種級別型至第七類、第八類，讓軍人及65歲以上長者都能接種公費疫苗。

對於華航接獲通知，華航機組員居家檢疫時間從三天延長至五天，陳時中指出，若只是三天檢疫，他擔心仍會有遺漏情形。因此指揮中心與華航開會，定出更好的「清零計畫」後，才會確定機組人員檢疫時間。至於其他航空公司，則先請他們加強外站管理，也請民航局加強督導。

指揮中心昨日公告新增七例境外移入新冠肺炎病毒病例，自菲律賓、印尼、日本及美國入境；昨日並無新增本土確診個案。

陳時中表示，勞工或公務人員接種疫苗後，若發生不良反應，自接種當日起至隔日的24時止，均得申請疫苗接種假。請假者只要檢具「新冠疫苗接種紀錄卡」即可提出申請。

他特別強調，勞工及公務員申請疫苗接種假時，雇主及機關不得拒絕、不得視為曠職或強迫以事假或其他假別處理，更不能扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分，也不能影響考績。

勞動部長許銘春昨天在立法院社福衛環委員會答詢時也表示，諾富特飯店染疫的勞工都在工作中，應該都可以算是職災，可依規定向主管機關申請是否有相關補償。

隨著本土疫情擴大，指揮中心發言人莊人祥昨日並公布，4日新增疫苗接種人數5,315人，其中公費疫苗接種人數3,401人，均創下公費疫苗開打來單日新高，總計國內疫苗接種人數達6萬7,931人。

對於疫苗接種人數首次突破5,000人、創新高，陳時中表示，除了接種對象範圍擴大的原因以外，還與近期機師群聚事件、大眾的風險意識增高有關。

為了確保現有的兩批AZ疫苗能在效期內（5月底、6月15日）全部打完，陳時中宣布，近期會再擴大公費接種對 象至第七、八類對象。所謂第七類是指軍人及軍事機關及國安單位文職人員；第八類為65歲以上長者。

陳時中指出，現有的AZ疫苗，經評估每天需施打8,000劑才用得完，但是目前只達到5千多劑，因此指揮中心近期會再擴大公費接種對象至第七類和第八類，但仍會保留時間給排序比較前面的對象優先接種。

商品推薦