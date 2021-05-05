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華航諾富特飯店事件 已罰115萬

采盟免稅店主管帶頭接種AZ疫苗 4成員工有意願

中央社 / 桃園機場5日電

桃園國際機場采盟免稅店總經理周招霖今天帶領20名一級主管員工接種疫苗，更有4成員工表達接種意願，采盟免稅店表示，將配合指揮中心政策，員工可請不支薪疫苗接種假。

采盟免稅店晚間發布新聞稿表示，在總經理周招霖帶領下，采盟免稅店20名桃園機場營業單位一級主管及員工，下午2時許前往衛生福利部桃園醫院接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗，由站在國門第一線的工作伙伴，秉持著國門大使的精神率先接種疫苗，保護員工也提供顧客最安全的服務。

采盟免稅店指出，公司員工有施打意願者約4成，將持續鼓勵員工，並積極安排第二波接種作業。公司也配合指揮中心政策，實施不支薪疫苗接種假，員工自接種日起至接種次日24時止可請疫苗接種假。透過疫苗接種保護自己與旅客，也為台灣的防疫工作盡一分心力。

釆盟免稅店表示，在桃園國際機場公司的協調下，桃園市大園區衛生所將在明天上午9時及7日下午2時，規劃在桃園機場進行第一波2梯次的疫苗施打作業，分別提供200及300個名額，消息一傳出員工立即報名秒殺，除報名參加桃機疫苗施打，也可自行前往醫療院所接種疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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