清華大學多名學生曾接觸確診者 經採檢皆陰性

國立清華大學多名學生曾與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者接觸，被匡列居家隔離，校方表示，隔離者經核酸檢測及血清抗體檢測都呈現陰性。

清大表示，這名感染者為外境移入，過去沒有身體不適，且經入境檢疫14天，已在台灣活動多時，近期因工作需要進行檢疫，才被檢出「弱陽性」。

清華大學表示，校內有幾名學生曾與這名確診個案接觸，日前接獲通知後，進行居家隔離。

校方晚間在官方臉書發布公告說明，校內曾接觸武漢肺炎確診者、被列為居家隔離的學生，經過採檢，PCR核酸檢測及血清抗體檢測全都呈現陰性，一切平安。

校方指出，雖然校園內都平安，但近日國內疫情升溫，學校已加強各項防疫措施。請清華園內教職員工生一同抗疫，做好個人防護，戴口罩、勤洗手，確保校園安全。

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