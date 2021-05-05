若中央查不出華航感染源 柯文哲：北市防疫擬升級

2例確診新冠肺炎的華航機組員，感染源仍在釐清，台北市長柯文哲今天表示，將再觀察一、兩天，若中央查不出感染源，北市就研議提升防疫層級。

台北市長柯文哲今赴議會國民黨團報告，有議員關心確診個案住在成功國宅一事。柯文哲表示，目前有2例華航機組員確診，感染源還在調查，這一兩天持續觀察，如果中央查不出來，就必須做政治決斷，北市將研議提高防疫層級。

至於觀光傳播局的開齋節辦不辦，柯文哲會後接受聯訪重申，要在疫情與經濟發展中取得平衡，「我態度是照原定計畫走，但可能在三天前說要砍掉」。

柯文哲指出，這就是新常態，保持機動的心情，儘量正常過日子，「如果現實情況不行，就隨時砍掉」，

依據台北市3月9日修訂的三階段防疫措施規定，若北市出現不明感染源的本土案例，將啟動第一階段防疫措施，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動；若單週出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上不明感染源的本土案例，啟動防疫第二階段，停辦各項活動、老人共餐，關閉公共場館。

若14天內平均每日確診100例以上，且逾半數找不到傳染鏈，則進入第三階段，大眾運輸停駛，啟動居家辦公、遠距上課，並停辦有群聚風險的宗教活動。

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