防疫旅館混住嚇到一般旅客 管理權責引發關注

華航諾富特飯店染疫事件，防疫旅館應否公開名單、混住一般旅客的管理以及權責機關引起關注。指揮中心今天重申，沒有規定防疫旅館要獨棟，部分樓層做為防疫旅宿應落實動線分流，中央訂定規則，地方政府負責批准執行。

華航諾富特桃園機場飯店新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚事件已28人確診（含1名印尼籍機師在澳洲確診），由於有一般旅客及檢疫者混居，外界盼公布防疫旅館名單，相關管理權責也引發討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午疫情記者會中坦言，華航諾富特飯店較特殊，既是交通部民航局指定的外籍航空公司機組員過境旅館，又另外申請二館全棟與一館某樓層作為防疫旅館，是否有依規定執行、執行面是否到位，仍要持續調查。

他說，防疫旅館權責畫分很清楚，中央訂規則，批准與否要視地方政府與中央的規定，地方可能較為嚴格或放鬆，希望地方有任何規定改變，要向指揮中心報備。華航諾富特由於被指定為外籍航空過境檢疫處所，是由民航局督管，檢疫旅館部分，是由地方政府督管。

防疫旅館以獨棟為佳，陳時中說，現在防疫旅館以獨棟為多，考慮到各地的防疫旅宿量能不同，有些分棟，也允許分層，不論哪一種，動線都要清楚分離，例如單獨電梯、不同出入口，都要確實做到。

至於是否公布防疫旅館名單，陳時中回應，若全館都是防疫旅館，並未規定一定要公開，但若是分層分棟做為防疫用途，就要求必須註明，應在清楚之處告示哪些分層做為防疫之用。

疫情中心發言人莊人祥補充說明，有分區分層（有收一般觀光旅客，也有收檢疫或隔離旅客）的防疫旅館，就是在現場清楚標示哪些樓層是防疫旅館，讓一般旅客知道避免誤闖，電梯也要分開或分次使用。

根據衛福部疾病管制署網站公布的「「COVID-19(新冠肺炎)」因應指引：防疫旅宿設置及管理」，內文說明「旅館以獨棟、單層或可以將部分房間分區管理（房間位置及範圍於申請時應標示）等方式安排居家檢疫者或隔離者入住，入住時安排與一般民眾分開或分次使用電梯。」

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評稍早向中央社表示，目前諾富特的員工都在隔離中，尚無法釐清一館在混居的過程中，是否符合「分層防疫旅館」要有可以完全獨立、沒有接觸的出入口和通道，不能跟一般旅客有所接觸等原則，待事實查明後，若確有違法，將依傳染病防治法移送桃園市衛生局開罰，可處新台幣3000元到1萬5000元不等罰款。

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